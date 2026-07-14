금투협·10개 증권사 CEO 긴급회의 기본예탁금 올리고 리밸런싱 분산 추진키로

[헤럴드경제=주소현 기자] 최근 코스피 지수 변동 폭이 널뛰며 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 투자자 손실 우려가 커지는 가운데 증권업계가 14일 자율규제에 나서기로 했다. 기본 예탁금 상향과 보유 비중 조정(리밸런싱) 거래 분산 등 투자자 보호 조치를 마련하겠다는 방침이다.

금융투자협회와 10개 주요 증권사 대표(CEO)들은 이날 서울 영등포구 여의도 금투센터에서 긴급회의를 열고 이같은 단일종목 레버리지 ETF의 시장 상황과 투자자 보호 방안을 논의했다. 참석자들은 단일종목 레버리지 ETF가 투자자의 선택권과 상품 다양성을 넓히는 측면이 있지만, 단기간에 손실이 커지거나 횡보장에서도 손실이 발생할 수 있다고 평가했다.

이에 과도한 레버리지 투자를 막기 위해 현재 1000만원인 기본 예탁금을 높이는 방안을 추진하기로 했다. 매일 발생하는 리밸런싱 거래가 기초자산 시장에 미치는 영향을 줄이기 위한 방안도 논의했다. 참석자들은 리밸런싱 거래가 종가에 집중되는 점을 고려해 거래 시기를 분산하고, 유동성공급자(LP)의 시장 안정 기능을 강화할 필요가 있다고 봤다.

아울러 상품 출시 이후 예상보다 투자 수요가 빠르게 늘어난 만큼 투자자의 연령과 보유자산 등을 고려한 맞춤형 위험 경고와 안내를 강화하고, 투자자가 상품 구조와 위험성을 충분히 이해한 뒤 투자할 수 있도록 관련 교육도 강화하기로 했다. 다만 상향되는 기본 예탁금 등 구체적인 실행 방안까지는 이날 논의되지 않았다고 한다.

금투협과 증권업계는 앞으로 단일종목 레버리지 ETF의 거래 동향과 투자 행태를 지속해서 점검하고 정부의 추가 조치에도 협조하기로 했다. 황성엽 금융투자협회장은 “단일종목 레버리지 상품은 투자자의 선택권을 넓히는 수단이 될 수 있지만, 그만큼 투자자 보호를 위한 업계의 역할도 요구된다”고 말했다.