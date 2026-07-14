소록도·녹동항도 인기

[헤럴드경제=박대성 기자] 올해 상반기 고흥군을 찾은 관광객이 가장 많이 찾은 곳은 여수와 고흥을 연결하는 ‘팔영대교’로 나타났다.

고흥군(군수 공영민)에 따르면 고흥군 영남면에서 여수시 적금도를 잇는 팔영대교로 상반기 총 56만 명이 방문해 1위 관광지로 조사됐다.

이곳은 다도해의 수려한 경관을 한눈에 담을 수 있는 드라이브 코스로 인근 남열해돋이해수욕장, 고흥우주발사전망대와 연계되며 큰 시너지를 냈다.

특히 서핑의 성지로 떠오른 남열해돋이해수욕장에서 해양 레저를 즐기고, 우주발사전망대의 360도 회전 카페에서 나로우주센터 방향의 탁 트인 바다를 감상하려는 가족·연인 단위 관광객이 상반기 내내 줄을 이었다.

이어서 한센인 마을로 잘 알려진 소록도 역사 문화 관광지와 드론 축제가 열리는 녹동항에 각 21만 명이 몰리며 21만 여명이 찾았다.

소록도는 역사적 의미를 품은 ‘치유의 섬’으로 천혜의 자연경관을 자랑할 뿐만 아니라, 한센병 환자의 삶과 애환이 서린 역사공원, 소록도 감금실 등 근대 문화유산이 잘 보존돼 있어 교육과 힐링을 동시에 충족하는 명소로 자리 잡았다.

동률을 기록한 ‘녹동항’은 낚시객들과 식도락 여행객들의 발길이 이어졌다.

인근 녹동장어거리에서 지역 대표 보양식을 즐기는 식도락 코스로 인기를 끌었을 뿐만 아니라‘고흥 녹동항 드론쇼’의 화려한 야간 군집 비행 퍼포먼스로 관광객들의 큰 호응을 얻었다.

이는 역사·먹거리·야간 콘텐츠가 결합한 고흥만의 차별화된 체류형 관광 성과로 분석된다.

고흥군은 이러한 상반기의 강력한 성장세를 하반기에도 이어간다는 방침이다.

군청 관광정책실 관계자는 “하반기에도 ‘우주철도999’, 철도 연계 교통 여행상품과 같은 차별화된 체류형 패키지 상품을 적극 선보여 낮에는 우주와 자연을 만끽하고, 밤에는 낭만을 즐길 수 있는 대한민국 대표 복합 관광 도시 고흥을 만들어 가겠다”고 말했다.