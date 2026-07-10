[헤럴드경제=문영규 기자] 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 최근 나토(NATO) 정상회의에 참석한 각국 정상들에게 권총과 탄약을 선물해 화제가 되고 있다.

9일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 바르트 드 웨버 벨기에 총리는 지난 8일 튀르키예 수도 앙카라에서 나토 정상회의를 마치고 귀국하던 중 자신의 짐에서 권총과 탄약을 발견하고 놀란 것으로 전해졌다.

이번 회의 주최국인 터키의 에르도안 대통령은 회의 후 각국 정상들의 이름을 새긴 빈티지 권총 ‘구무샤이(Gümüşay) .357 매그넘’을 정상들에게 선물했다.

튀르키예 총기 제조업체 MKE가 1990년대에 생산한 6연발 권총으로, 희귀 모델이라 수집가들 사이에선 수집 가치가 높은 것으로 알려졌다.

터키 국기와 나토 로고가 그려진 3단 나무 상자에 담았고 영어와 튀르키예어로 “튀르키예가 국내 최초 생산한 리볼버 권총”이란 소개 문구도 담긴 것으로 전해졌다.

에르도안 대통령은 최근 튀르키예의 핵심 수출품이자 외교 정책의 주요 도구로 부상한 자국 방위산업의 역량을 과시하기 위해 권총 선물을 한 것으로 보인다.

문제는 각국의 총기 규제였다. 선물로 실탄까지 준 까닭에 누구라도 총기를 사용할 수 있는 위험성도 있었다.

바르트 드 웨버 총리는 선물을 확인하고 비행기에서 내리자마자 브뤼셀 공항 경찰에 총기를 넘겨 안전한 곳에 보관하도록 했다.

카롤 나브로츠키 폴란드 대통령 역시 선물받은 권총이 바르샤바 공항에서 세관 ​​통관을 기다리고 있다고 밝혔다.

그는 “안전하게 보관하고 선물로서 존중받을 수 있도록” 적절한 장소에 보관될 것이라며 “아무도 그걸 쏘진 않을 것”이라고 RMF FM 라디오 방송에 말했다.

네덜란드와 스웨덴 총리실은 권총을 앙카라 주재 각국 대사관으로 보냈다. 네덜란드는 권총 사용 중지 조치를 받을 예정이며, 스웨덴은 수입을 위한 서류 절차를 기다리고 있다.

조르지아 멜로니 이탈리아 총리는 대통령궁에 이미 보관했다.

우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원회 위원장은 군사 박물관에 기증하고, 그리스 대통령은 아테네 전쟁 박물관에 기증할 예정이다.