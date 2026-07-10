나토 정상회의 개최 튀르키예 언론 인터뷰 “기술혁신·신뢰할 파트너십이 안보 좌우” “‘방산협력 2.0’ 함께 연구·생산·운용”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 10일 “유럽·대서양과 인도·태평양은 공통의 안보 도전에 의해 점점 더 긴밀하게 연결되고 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 공개된 튀르키예 국영통신 ‘아나돌루 통신’과의 인터뷰에서 이번에 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 양측 협력의 ‘첫 번째 단계’라며 이같이 말했다.

이어 “이 새로운 시대에는 안보가 군사력만으로 결정되지 않는다”며 “기술 혁신, 회복력 있는 산업 기반, 그리고 신뢰할 수 있는 파트너십이 안보를 좌우한다”고 강조했다.

한국은 미국에 이어 유럽 나토 회원국에 두 번째로 큰 무기 공급국으로, 이 대통령은 이번 순방을 계기로 단순한 무기 공급을 넘어서는 ‘한국-나토 방산협력 2.0’을 제시했다.

이와 관련해 이 대통령은 “‘한국-나토 방산협력 2.0’은 단순히 무기체계를 거래하는 현재의 방산 협력을 넘어, 함께 연구하고, 함께 생산하며, 함께 운용”하는 것을 의미한다고 말했다.

또 “핵심 기술이 보호되고, 어떠한 상황에서도 필수적인 역량이 안정적으로 유지될 것이라는 믿음이 없다면 어떤 방산 협력도 성공할 수 없다”며 신뢰의 중요성을 언급했다.

계속해서 이 대통령은 “이번 정상회의의 성과는 이러한 비전을 실현하기 위한 첫 번째 실질적 단계”라면서 “한-나토 조달기본협정 협상 개시, 다국적 협력사업 참여 확대, 그리고 나토 혁신 생태계와의 협력은 보다 폭넓고, 더욱 긴밀하며, 미래지향적인 협력을 제도화하는 기반이 될 것”이라고 말했다.

이 대통령의 나토 정상회의 참석을 계기로 한국과 나토는 조달기본협정 협상을 개시했다. 해당 협정이 체결되면 한국 기업들은 연간 약 99억 달러 규모의 방산 조달 시장에 구조적으로 접근할 수 있게 된다.

이 대통령은 “내가 그리고 있는 비전은 한국과 나토가 단지 강력한 방위산업을 함께 구축하는 것을 넘어 앞으로 수십 년간 국제 안보 질서를 함께 떠받치는 장기적 전략 파트너가 되는 것”이라고 강조했다.