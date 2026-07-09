6차 포용적 금융 대전환 회의 내년 지방銀·인뱅 공동대출 본격 출시 취약 노인계층에 상생보험 집중 지원도 이억원 “생활밀착형 금융정책 추진”

[헤럴드경제=김은희 기자] 오는 20일부터 전국 20개 총괄우체국에서 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 대출상품에 대한 상담과 신청이 가능해진다. 우체국이 사실상의 오프라인 대출비교플랫폼 역할을 하게 되는 것이다. 소외지역 주민의 금융 접근성이 높아질 것으로 기대된다.

이억원 금융위원장은 9일 전북 전주 전북지방중소벤처기업청에서 열린 ‘제6차 포용적 금융 대전환 회의 겸 지역금융 간담회’에서 이같은 내용을 포함한 지역 금융 접근성 제고 및 지역금융 활성화를 위한 방안을 발표했다. 금융위가 포용적 금융 대전환 회의를 지방에서 연 것은 이번이 처음이다.

이 위원장은 “지방금융의 힘은 지방과의 밀착성에 있다”며 “지역특성과 지역기업의 성장 가능성을 정확하게 이해하고 평가할 수 있어야 필요한 자금이 적시 공급되고 지역 내 투자·성장으로 이어지는 선순환 구조가 만들어진다”고 말했다.

그는 “그동안 지방 우대금융을 금융 대전환 핵심과제로 추진했다”면서 “이제는 지역 주민과 중소기업·소상공인이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 금융정책도 추진할 것”이라고 약속했다.

우선 우정사업본부는 경북·경남·충청·강원·전북·전남의 총괄우체국 20곳에서 은행대리업 시범사업을 본격 개시한다. 은행점포 방문이 어려운 지역 주민이 가까운 우체국에서 4대 은행의 8개 대출상품을 상담·신청하고 심사결과를 비교한 뒤 대출약정까지 진행할 수 있다.

신용대출부터 출시하고 취급 상품의 범위를 넓혀 나갈 예정이다. 각 은행은 포용적 금융 취지를 고려해 은행대리업 대출취급 고객에게 평균 0.2%포인트의 우대금리도 제공한다.

아울러 내년에는 지방은행과 인터넷은행의 협업을 바탕으로 공동대출 상품도 본격 출시된다.

공동대출은 인터넷은행이 애플리케이션을 통해 중소기업·소상공인 등 대출고객을 모집하고 지방은행과 인터넷은행이 심사와 자금공급을 분담해 대출을 실행하는 방식으로 운영된다. 최종 대출 승인 시 양사는 대출금을 일정비율로 분담해 실행하게 된다.

인터넷은행의 우수한 광고·모객 기반과 지방은행의 지역 중기·개인사업자 대출심사 역량을 결합하자는 취지다. 이에 따라 지역 중소기업과 소상공인이 최소 0.3%포인트 이상 낮은 금리로 편리하게 대출을 받을 수 있을 전망이다.

금융위는 이달 중 지방은행과 인터넷은행의 공동대출 사업을 혁신금융서비스로 지정하는 여부를 검토하고 전산개발 과정 등을 거쳐 내년에 신속 출시되도록 지원할 방침이다.

보험업권은 지난해 전북도와 상생보험 사업 업무협약(MOU)을 체결한 데 후속 조치로 다음달 상해·화재보험 등 소상공인 종합보험을 무상 제공할 예정이다.

생상보험은 또한 노인맞춤돌봄서비스 대상자에게 무상으로 상해보험·헬스케어 패키지를 지원하는 등 취약 노약계층을 위한 상생보험에 50억원 이상을 집중 지원할 계획이다. 메가트렌드(인구·기후·기술) 취약계층 보장 확대, 정책금융 연계 등을 통해서도 사업 효과성을 높일 예정이다.

올해 3분기부터 협의를 마친 지방자치단체와 공공기관 등이 보험업권과 MOU 체결을 추진해 내년 1분기 개편된 보험상품을 출시한다는 방침이다.

이날 NH농협금융지주는 소상공인과 취약계층 대상으로 향후 5년간 총 15조3000억원의 포용금융을 공급하고 이 중 6조8000억원을 서민금융과 취약계층 지원에 집중하겠다고 발표했다. 올해 4분기 총 1000억원 규모의 NH미소금융재단도 설립할 예정이다.

금융위는 이날 간담회에서 제기된 ▷은행대리업 운영범위·상품 확대 ▷지역 소상공인 금융상담체계 강화 ▷정책서민금융 예대율 규제 완화 ▷소상공인시장진흥공단의 소상공인대환대출 위험가중치(RW) 합리화 등 건의사항은 관계기관과 검토하겠다고 밝혔다.