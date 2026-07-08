박보현은 RTU 여성 스트로급 준결

[헤럴드경제=조용직 기자] 중국 UFC 대표 파이터 송야동(28)이 홈그라운드 대회인 UFC 파이트나이트 메인 이벤터로 나선다. 상대는 강자 누르마고메도프(30·러시아)로 결정됐다.

UFC는 8일 이들의 매치업을 공식 발표했다. 밴텀급 5위 송야동(23승 1무 9패)은 지난 5월 UFC 파이트나이트 마카오 대회에 이어 올 8월 29일 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열리는 UFC 파이트나이트 상하이 대회에서도 흥행을 책임진다. 흥행이 보장되는 홈그라운드 중국에서 개인 통산 6번째 메인이벤트다.

UFC 2체급 챔피언을 지낸 헨리 세후도와 말론 모라에스, 전 타이틀 도전자 치토 베라를 상대로 주목할 만한 승리를 거두며 탑랭커 위치를 유지하고 있다. 그는 이번 경기에서 누르마고메도프를 상대로 확실한 승리를 거둬 타이틀 도전권으로 도약하는 것을 목표로 하고 있다.

랭킹 3위 우마르 누르마고메도프(20승 1패)는 원래 이달 25일 UFC 아부다비 대회에 나설 예정이었으나 상대 다비드 마르티네스와 대결이 무산되면서 한 달 뒤 상하이 대회로 출전을 바꿨다. UFC 밴텀급 타이틀 획득에 실패한 후 2연승을 달리며 여전히 강력함을 증명하고 있다.

세계 최고 수준의 레슬링 실력을 갖춘 웰라운드 파이터 누르마고메도프 역시 피게레도를 잡았고, 전 타이틀 도전자 코리 샌드헤이건, 마리오 바티스타를 상대로 승리를 거둔 바 있다. 그는 이번 경기로 타이틀 도전권을 다시 얻을 각오다.

공동 메인 이벤트에서는 중국 최초의 여성 UFC 선수이자 코메인 이벤트에서는 중국 최초의 여성 UFC 선수이자 전 스트로급 타이틀 도전자인 랭킹 4위 옌샤오난(37·중국)이 상승세를 타고 있는 13위 데니지 고메스(26·브라질)와 격돌한다.

상하이 대회 하루 앞서 같은 곳에서 열리는 ‘ROAD TO UFC 시즌 5’ 준결승전에서는 페더급(65.8㎏) 아허장 아이리누얼 (17승 3패·중국) vs 조지 망고스 (9승 1패·호주), 차그나도르지 다기수렌 (11승 2패·몽골) vs 송영재 (10승 1패·한국)의 경기가 열린다.

지난 5월 8강전에서 일본의 아오이 진을 극적인 역전 서브미션승으로 잡은 ‘코존’ 송영재는 머리를 짧게 자르고 더욱 심기일전한 모습으로 이번 경기에 대비한다. 8강 토너먼트인 RTU에서 최종 우승하면 UFC 정규 출전권을 받는다.

여성 스트로급 (52.2㎏)에서는 박보현 (9승 3패·한국) vs 파리다 압두예바 (8승 1패·키르기스스탄), 후쿠다 마치 (11승 2패·일본) vs 멍보 (28승 3패·중국)의 경기가 열린다. 다부진 파이팅 스타일로 8강전에서 완승한 박보현이 다시 한번 승리할 수 있을지 기대가 모인다.