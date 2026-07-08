[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 전당대회준비위는 8일 8·17 전당대회 당대표 선거에 선호투표제를 도입키로 했으나 일부 당권 주자 측 반발에 추가 논의에 들어갔다.

강준현 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의가 끝난 후 취재진과 만나 이같이 밝혔다.

강 수석대변인은 “전준위에서 일차적으로 선호투표제를 의결해 발표했는데 일부 최고위원의 이견이 있어 논의를 더 해야 할 것 같다”며 “이견이 있는 부분은 법리 해석 등을 포함해 오후에 있을 전준위에서 재논의할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 전준위는 전날 결선투표 대신 선호투표를 통해 당대표 당선을 결정키로 했다.

선호투표는 유권자가 출마한 후보들을 1~3순위 등으로 나눠 모두 명기한 뒤 과반 득표자가 없으면 상위 2인을 제외한 하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승리자를 가리는 방식이다.

민주당 당규에는 경선 후보자가 3인 이상이면 선호투표를 진행한다고 명시돼 있다.

하지만 일부 당권 주자 측은 이에 반발하고 있다.

친청(친정청래)계 이성윤 최고위원은 이날 최고위에서 “당헌·당규 위반이고 권한 없는 행위로 원천 무효”라며 “순회 투표를 하는 당대표 선출 방식에는 맞지 않는다”고 주장했다.

이날 당대표 출마를 선언한 고민정 의원도 “선호투표는 투명하지 못해 불공정하다는 의심을 받을 수밖에 없는 상황을 또다시 연출한 것”이라고 했다.