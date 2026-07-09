부산 ‘드파인 광안’에 이어 서울 반포 ‘디에이치 클래스트’ 납품 예정 재건축 중심 B2B 넘어 일반 소비자 판매 확대 설계·물류·시공·사후관리까지 종합 서비스

[헤럴드경제=부애리 기자] 최근 프리미엄 인테리어 수요가 늘어나면서 하이엔드 주방가구 시장 경쟁도치열해지고 있다. LX하우시스는 이탈리아 프리미엄 주방 브랜드를 앞세워 서울 강남권 재건축 단지를 수주한 데 이어 일반 소비자 판매까지 확대하며 시장 공략에 속도를 낸다.

9일 LX하우시스에 따르면 독점 수입·유통하는 이탈리아 하이엔드 주방가구 브랜드 ‘라스텔리(rastelli)’가 최근 입주를 시작한 부산 ‘드파인 광안’에 공급 완료됐다. LX하우시스는 서울 강남권 대형 재건축 단지인 ‘반포 디에이치 클래스트’의 주방가구 공급사로도 선정돼 납품을 앞두고 있다.

라스텔리는 이탈리아를 대표하는 하이엔드 주방 브랜드다. 세계적인 산업디자이너인 카림 라시드와 페루치오 라비아니 등이 디자인에 참여했으며 인체공학적 설계와 고급 마감으로 세계 최고급 주거시설에 적용되고 있다. 또 다른 수입 브랜드인 ‘쿠치네 루베(Cucine LUBE)’ 역시 글로벌 80여 개국에서 판매되는 이탈리아 대표 주방가구 브랜드다. 국내에서도 수도권 재건축 단지를 중심으로 적용 사례를 늘려가고 있다.

LX하우시스는 그동안 재건축·재개발 등 기업간거래(B2B) 시장을 중심으로 공급해 왔던 수입 주방가구를 일반 소비자에게도 확대 판매한다는 계획이다.

서울 삼성동에 위치한 LX하우시스의 하이엔드 인테리어 자재 전시장 ‘론첼 갤러리’와 논현동에 위치한 대표 B2C 전시장 ‘LX Z:IN 플래그십’에서 해당 제품들을 직접 살펴보고 구매할 수 있다. 두 전시장에는 카림 라시드가 디자인한 ‘라스텔리 카시아’, ‘쿠치네 루베 클로버’ 등 브랜드 대표 제품을 비롯한 다양한 라인업의 최고급 주방가구들이 전시되어 있다.

수입 주방가구 시장은 수십 개 브랜드가 경쟁하고 있지만 상당수가 중소 에이전시를 통해 유통되면서 사후관리(A/S)가 미흡하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 여기에 최근 고환율 여파까지 겹치면서 일부 브랜드는 제품 공급 일정이 불안정해지는 사례도 나타나고 있다.

LX하우시스는 주방 설계부터 물류, 시공, 사후 관리까지 오랜 시간 국내 시장에서 축적된 노하우를 경쟁력으로 내세우고 있다. 단순 제품 판매를 넘어 시공 이후 유지관리까지 책임지는 토털 서비스를 통해 프리미엄 시장 점유율을 확대한다는 전략이다.

LX하우시스 관계자는 “라스텔리와 쿠치네 루베가 서울 강남권을 비롯한 재건축·재개발 시장에서 입소문을 타며 관심이 커지고 있다”라며 “제품 품질은 물론 설계와 시공, 사후관리까지 차별화된 서비스를 제공해 국내 하이엔드 주방가구 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.