[헤럴드경제=장연주 기자] 86세 배우 전원주의 유서가 공개됐다. 전원주는 또 과거 외도한 남편에게 화를 내지 않고 대신 쓴 편지를 공개해 눈길을 끈다. 전원주의 안방에서는 돈 봉투와 다이아몬드 반지, 롤렉스시계 등이 우르르 나와 ‘짠돌이’다운 일상을 보여줬다.

전원주는 7일 자신의 유튜브채널에서 유서를 공개했다. 그는 안방을 정리하던 중 직접 쓴 유서를 발견하고 제작진 앞에 내놨다.

전원주는 “내가 유서까지 써놨다. 아플 때 쓰게 된다”고 했다. 제작진이 “쓰실 때 마음이 어떠셨냐”고 묻자 “울면서 썼다”고 말했다.

전원주는 지난 3월 빙판길에서 넘어져 고관절이 골절돼 인공관절 수술을 받은 적이 있다.

유서에는 “기쁠 때나 슬플 때나 함께 손잡고 걸어왔다. 이제 와서 생각하니 너무 미안하고, 유난히 쓴소리를 많이 한 나를 후회한다”고 써있었다.

또 “우리는 모두 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. 나도 이제 무거운 짐 모두 내려놓고 떠나련다. 내 쓴소리가 너희들 인생에 좋은 밑거름이 되었으면 한다. 저 세상에서 다시 만날 때까지 행복하게 잘 살아라”고 했다.

전원주는 “수술 받는 중에 어떻게 될지 모른다고 하더라. 그래서 수술 들어가기 전에 쓴 거다”고 말했다.

전원주가 유서를 다시 보는 모습을 본 며느리는 눈물을 보이며 “몰랐다. 마음 아프다”고 했다.

이날 영상에서는 전원주가 과거 외도한 남편에게 쓴 편지도 공개됐다.

전원주는 안방을 정리하던 중 수십년 전 남편에게 쓴 편지가 나오자 “친구가 (내 남편이) 바람이 났다고 알려주더라”며 “그날 저녁에 (남편이) 들어오면 싸움할 것 같아서, 싸움하기 싫어서 쓴 것”이라고 설명했다.

편지에는 “차분한 기분으로 읽어달라”며 “당신을 직접 보면서 얘기하고 싶었지만 그렇게 되면 당신은 구구한 변명을 하느라 거짓말할 것이고 나는 또 나대로 언성을 높이며 추한 모습을 보일 것 같아 글을 쓰기로 한 것”이라고 적혀 있었다.

또 편지 말미에는 “육체적 욕구를 해결하는 건 탓하지 않겠다. 다만 내게 그런 잡음이 들려오지 않게 조심해달라”고 당부했다.

전원주가 작성한 편지 내용에 주위에서는 “너무 멋있다”라는 반응이 나왔다.

옆에 있던 전원주의 며느리는 “남편이 바람을 피우면 화가 날 텐데 어떻게 감정을 누르고 이성적으로 쓰셨느냐”고 놀라워했다.

이에 전원주는 “싸움할까 봐”라며 “이렇게 해야 한다. 싸움하면 안된다”고 말했다.

한편, 이날 안방을 정리하자는 제작진에 전원주는 “안방은 정리하면 안된다. 비밀이 많다. 그거 정리하다가 돈 가져가면 안되지 않냐”고 걱정했다.

이에 제작진은 “돈 나오면 다 드리겠다”고 설득했지만 전원주는 “믿을 수가 없다. 안방은 중요한 게 많아서 아들, 며느리도 못 들어간다”고 의심했다.

겨우 전원주를 설득한 제작진은 며느리와 함께 전원주의 안방에 들어갔고, 오래된 물건들이 쌓여있는 가운데 이불엔 곰팡이까지 피어 있었다.

제작진이 이불을 버리자는 말에 전원주는 “중요한 게 밑에 있다”며 온몸으로 막았다.

실제로 침대 밑에서는 돈 봉투가 무더기로 발견됐고, 명품 롤렉스 시계와 다이아몬드 반지 등이 잇따라 발견됐다.

이에 제작진은 “오늘 촬영 끝나고 바로 은행 가서 넣으시라”고 권유했고, 전원주는 “잃어버릴까봐 감춰놨고, 다이아몬드 반지는 어머니에게 물려받은 것”이라고 말했다.