미자. [유튜브채널 ‘미자네 주막’]
미자. [유튜브채널 ‘미자네 주막’]

[헤럴드경제=장연주 기자] ‘인간 고점 판독기’로 불리는 방송인 미자가 SK하이닉스 주가 매수 후 예상대로 주가가 하락해 각종 항의 DM을 받은 가운데,이번에는 악몽까지 꾼 것으로 전해졌다.

미자는 6일 사회관계망서비스(SNS)에 “이상한 꿈을 꿨다. 내 전화번호가 유튜브에 공개되면서 갑자기 이상한 전화 미친 듯이 오고, 카톡 계속 오고, 이상한 사람들이 집 앞에 와 있고. 무서웠다. 개꿈이지?”라고 적었다.

해당 글을 본 한 누리꾼이 “하이닉스 때문에 욕 먹어서 그런 꿈 꾼 것 같아요”라는 메시지를 보내자, 미자는 “빵 터집니다”라면서도 “맞는 것 같기도”라고 답했다.

미자는 지난 달 18일 자신의 SNS에 SK하이닉스 매수 사실을 알리면서 “저 방금 하이닉스 들어갔다”, “이번에도 잃으면 내 인생 주식은 없다”고 밝혔다.

그가 함께 공개한 사진에는 SK하이닉스 장중 최고가인 270만원 선을 터치한 화면이 담겼다.

이후 SK하이닉스 주가가 급락하자 온라인에서는 ‘고점 판독기’라는 표현과 함께 미자를 향한 원망이 나왔다.

그러자 지난 달 25일에는 미자가 SK하이닉스 주가가 293만원대로 오른 화면을 캡처해 올린 뒤 “이제 저 때문에 하이닉스 떨어졌다고 얘기하지 마라”고 반박했다.

이어 미자는 지난 3일 자신의 SNS에 “어제 속상해서 한잔함”이라는 글과 함께 술 사진을 공개했다. 이어 “닉스 때문에 DM 항의가...”라며 최근 이어진 반응을 언급했다.

7일 SK하이닉스 주가는 전 거래일 대비 6.06% 떨어진 220만1000원에 마감했다.

한편, 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸로 지난 2022년 4월 코미디언 김태현과 결혼했다.

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