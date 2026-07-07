[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 2026학년도 2학기 고교학점제 학교 간 공동교육과정을 도내 90개 개설교에서 총 334개 강좌로 운영하며 4327명의 학생이 참여한다고 7일 밝혔다.

이는 지난해 2학기 대비 강좌 수는 18.0%, 참여 학생 수는 29.7% 증가한 것이다.

이번 2학기에는 일반 선택과 진로 선택, 융합 선택 과목 등 학생들의 다양한 진로 수요를 반영한 강좌가 운영된다.

학생들은 학교에서 개설되지 않는 과목도 공동교육과정을 통해 수강할 수 있어 개인별 진로 설계와 학업 역량을 더욱 체계적으로 키울 수 있게 된다.

경북교육청은 강좌 개설부터 수강 신청, 출결 관리, 성적 처리, 학생 이동 안전관리까지 공동교육과정 운영 전 과정을 통합 지원하고 있다.

특히 학생들의 과목 선택 편의를 높이기 위해 수강 신청 챗봇을 개발하고 사전 모의 신청 기간을 운영하는 등 학생 수요를 반영한 시스템을 지속적으로 개선하며 다양한 선택 과목 개설을 확대하고 있다.

여름방학에는 농어촌 학생들의 진로·진학 역량 강화를 위한 프리미엄 공동교육과정도 운영한다.

영양·봉화·청송 지역 학생들이 참여하는 ‘배움잇다 산들 캠퍼스’와 울진·영덕 지역 학생들이 참여하는 ‘배움잇다 바다 캠퍼스’를 연다.

임종식 경북교육감은 “앞으로도 지역과 학교의 경계를 넘어 모든 학생이 원하는 과목을 배우고 자신의 꿈과 진로를 스스로 설계할 수 있도록 교육과정 다양화와 학생 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.