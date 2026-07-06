“부동산 공급 측면 특단의 대책 세워야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김용범 청와대 정책실장은 6일 부동산 공급 대책과 관련해 젊은 층이 선호하는 장기 임대 공급과 함께 전월세 대책까지 고려하고 있다고 밝혔다.

김 실장은 이날 오후 YTN 라디오 ‘이동형의 뉴스 정면승부’와의 인터뷰에서 “(부동산) 공급 측면에서도 더 특단의 대책을 세워야 한다”면서 “제가 ‘닥치고 지어야 된다’는 말이 2024~2025년에 (집을) 덜 지어서 상황 자체가 어려운 게 있지만, 그것을 우리가 탓할 수는 없고 새로 지을 만한 계획을 다시 또 만들어야 한다”고 말했다.

이어 “새로 집을 청약받고 싶으신 분들에게도 지금 있는 3기 신도시와 지난번에 (발표한) 6만호 말고 또 따로 우리가 필사적으로 노력을 해서 만들어야 한다”면서 “그리고 젊은 세대들의 선호에 맞는 장기 임대를 공급하는 것도 제공해야 한다”고 설명했다.

김 실장은 또한 “당장 전월세 때문에 힘든 분들이 있다. 매입 임대에서 LH가 많이 공급할 수 있는 대책, 전월세 대책까지 층위별로 새롭게 다시 보고 있다”면서 추가 공급 대책을 예고했다.

이날 김 실장은 호남 반도체 산단 부지로 광주 군 공항이 선정된 배경을 밝히기도 했다.

그는 “기업들은 이구동성으로 그쪽을 최선호 지역으로 건의했다”면서 “지금 있는 공항에서 하고 있는 훈련 소요나 이런 것을 여타 공군 기지로 소산할 수 있느냐(가 문제)”라고 했다.

김 실장은 “우리(정부)가 빨리 소산 계획을 공군과 상의해서 짜면 그만큼 무안에 새로운 공항에 건설될 때까지 기다리지 않고 이 터를 쓸 수 있는 것”이라며 “정부가 공군과 상의해 소산 계획을 마련해야 한다”고 설명했다.