[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데하이마트가 프롭테크 기업 ‘프롭티어’와 공동 마케팅을 통해 부동산 거래 안전성 제고부터 가전 구매까지 이어지는 ‘원스톱 시스템’을 구축한다고 3일 밝혔다.

롯데하이마트는 이달부터 부동산 플랫폼 ‘이실장’의 부동산 거래 사고·피해 예방 솔루션 ‘이실장 안심케어’를 제공한다. ‘이실장 안심케어’를 제공하는 공인중개사무소에서도 이사·입주청소·가전청소 등을 통합한 ‘이사&입주 All-Care 서비스’를 선보인다.

가전을 구매하고 ‘이실장 안심케어’ 서비스에 가입하면 10%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 또 ‘이실장 안심 케어’ 서비스 고객이 롯데하이마트에서 가전을 구매하면 가전 구매 금액에 따라 최대 40만원 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “이사 고객이 대부분 가전 구매 전 부동산 계약을 진행하고, 안전한 부동산 거래에 대한 수요가 높다는 점을 고려했다”며 “고객과 부동산 거래 사고 서비스를 연결하고, 부동산 거래 단계에서부터 고객 접점을 강화해 가전 생애주기를 더 밀착 관리할 계획”이라고 말했다.