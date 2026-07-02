노동계 1만1700원·경영계 1만410원 제시 격차 1410원서 1290원으로 축소

[헤럴드경제=김용훈 기자] 내년도 최저임금을 결정하기 위한 노사 간 줄다리기가 이어지고 있다. 최저임금위원회는 2일 정부세종청사에서 제11차 전원회의를 열고 노사의 4차 수정안을 제출받아 심의를 이어갔다.

노동계는 시급 1만1700원을 제시했다. 최초 요구안보다 300원을 낮춘 금액으로 올해 최저임금(1만320원)보다 1380원(13.4%) 높은 수준이다.

경영계는 최초 요구안보다 90원을 올린 시급 1만410원을 수정안으로 냈다. 올해보다 90원(0.9%) 인상한 수준이다.

이에 따라 노사 간 격차는 직전 3차 수정안 당시 1410원에서 1290원으로 120원 줄었다. 양측 모두 한 차례씩 추가 양보하며 간극을 좁혔지만, 인상 폭을 둘러싼 시각차는 여전히 컸다.

노동계는 최초 요구안(1만2000원)에서 모두 300원을 낮췄고, 경영계는 최초안(1만320원)보다 90원을 올렸다.

노사는 이날도 수정안을 주고받으며 접점 찾기에 나섰지만, 최저임금 인상 수준을 둘러싼 입장 차를 해소하지는 못했다.

최저임금 심의는 노사가 수정안을 거듭 제시하며 격차를 좁혀가는 방식으로 진행된다. 최저임금위원회는 노사의 추가 수정안을 제출받아 심의를 이어갈 예정이다.

합의가 이뤄지지 않을 경우 공익위원들이 일정 범위의 ‘심의 촉진구간’을 제시해 절충을 유도하거나, 최종적으로 표결을 통해 최저임금을 결정할 수 있다.