“AI 이익 국민과 공유”…정부와 초기 협의 트럼프·베선트·러트닉과 논의…국부펀드 방식 검토 앤트로픽·구글·메타 참여안도 거론…아직 초기 단계

[헤럴드경제=서지연 기자] 생성형 인공지능(AI) 기업 오픈AI가 미국 정부에 지분 5%를 제공하는 방안을 도널드 트럼프 행정부와 논의하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 2일(현지시간) 보도했다.

복수의 소식통에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 AI를 통해 창출되는 이익을 국민과 공유하는 가장 효과적인 방법은 정부가 일정 지분을 보유하는 것이라는 입장을 밝혀왔으며, 트럼프 행정부와의 초기 협의 과정에서 약 5% 규모의 지분 제공 방안을 제안한 것으로 알려졌다.

올트먼 CEO는 도널드 트럼프 대통령을 비롯해 하워드 러트닉 상무장관, 스콧 베선트 재무장관과 이 문제를 논의한 것으로 전해졌다.

이번 제안은 미국 정부와의 협력 관계를 강화하는 동시에 AI 산업의 막대한 수익이 일부 기업에 집중된다는 정치권의 비판을 완화하려는 의도가 담긴 것으로 해석된다.

논의 과정에서는 오픈AI뿐 아니라 앤트로픽, 구글, 메타 등 다른 주요 AI 기업들도 정부에 유사한 규모의 지분을 제공하는 방안이 함께 거론된 것으로 알려졌다. 다만 이들 기업이 실제 참여에 동의했는지는 확인되지 않았다.

정부가 보유한 지분에서 발생하는 수익을 국민에게 환원하는 방식으로는 미국 알래스카주의 영구기금과 같은 국부펀드 모델이 검토되고 있는 것으로 전해졌다.

알래스카 영구기금은 석유 개발 수익을 펀드로 운용한 뒤 투자 수익 일부를 주민들에게 배당하는 제도다.

다만 FT는 이번 논의가 아직 초기 단계에 머물러 있으며 실제 추진될 경우 의회의 입법 절차가 필요할 가능성이 있다고 전했다.