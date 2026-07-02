2025년 엔비즈소프트와 공동 개발 위험 수위 감지 시 본사·현장 동시 대응

[헤럴드경제=김희량 기자] 롯데건설은 혹서기 폭염에 맞서 건설현장 근로자의 온열질환을 예방하고자 ‘체감온도 IoT 모니터링 플랫폼(이하 IoT 플랫폼)’을 전국 80개 현장에서 본격 가동한다고 2일 밝혔다.

IoT 플랫폼은 롯데건설이 2023년 자체 연구개발을 시작한 후 2025년 스마트 솔루션 기업인 엔비즈소프트와 공동 개발한 것이다. 건설현장 곳곳에 설치된 온∙습도계가 실시간으로 측정한 온도, 습도, 체감온도를 5분 간격으로 표시해 본사에서도 현장별 위험 수위를 알 수 있다.

위험 수위는 양호(31°C 미만), 관심(31°C 이상, 33°C 미만), 주의(33°C 이상, 35°C 미만), 경고(35°C 이상, 38°C 미만), 위험(38°C 이상) 등 5단계로 구성돼 있다. 폭염 단계별 위험 수위가 감지되면 실시간으로 본사 안전상황센터와 안전예방진단팀 등 실무 부서에 경고 알림이 전해지고 이를 통해 본사와 현장이 동시에 대응해 휴식 시간 부여, 작업 중지 등의 즉각적인 안전 조치를 행한다.

현장 안전보건관리자들은 실측 데이터를 기반으로 ‘체감온도 측정 일지’를 자동으로 작성하고 각 폭염 단계에 맞춰 현장 근로자들에게 단체 안전 안내 문자를 보낸다. 현장 곳곳에 게시된 QR코드를 스마트폰으로 스캔만 하면 실시간 체감온도와 폭염 단계별 대응 요령을 알 수 있어 업무 효율성 또한 높아졌다.

롯데건설은 지난 2024년 국토교통부의 ‘2024 스마트건설 챌린지’ 단지∙주택 분야에서 이 플랫폼으로 혁신상을 수상했다. 롯데건설 관계자는 “폭염으로부터 현장 근로자들의 생명과 안전을 지키고자 ‘체감온도 IoT 모니터링 플랫폼’을 개발하고 전국 현장에 전격 도입하게 됐다”며 “근로자들이 더 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 계속해서 신기술 개발에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편 롯데건설은 1분기 매출 1조6012억원, 영업이익 504억원을 기록한 바 있다.