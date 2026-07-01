[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘2AM’ 멤버 조권이 데뷔 후 JYP엔터테인먼트에서 처음 받은 정산금이 24만원이었다고 고백했다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘새고_F5’에는 ‘드디어 정면승부하는 SM과 JYP의 춤선대결’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 ‘2AM’ 조권, ‘2PM’ 준케이, ‘GOT7’ JAY B가 출연해 ‘동방신기’ 최강창민과 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 최강창민은 JYP 출신 세 사람에게 첫 정산금에 관해 물었다.

이에 조권은 “연습생을 한 8년 정도 했으니까 나에게 투자된 비용이 있지 않냐. 그리고 내가 데뷔하고 2008년도쯤에 법이 좀 바뀌었더라. 공정거래위원회에서. 이제 연습생들에게 투자하는 비용은 쉽게 말하면 회사가 모두 부담이었다. 나 때는 회사 부담이 아니라 회사에 갚아야 했었다”고 설명했다.

이어 “데뷔하고 정확하게 3년 뒤 첫 정산을 받았다. 그 3년 동안 ‘깝권’, ‘우리 결혼했어요’할 때라서 빵 터졌을 때였다”며 “첫 정산이 정확하게 기억나는데 정산서에 마이너스가 없었다. 그래서 바로 엄마한테 전화해서 ‘(회사에) 빚을 다 갚은 거 같다’고 말했다”고 회상했다.

조권은 “일 끝나고 숙소에 가서 정산서를 확인해 봤더니 24만원이었다. 나는 그 24만원이 너무 감사했다”며 “다음날 바로 휴대전화 대리점에 뛰어가서 내가 번 돈으로 처음으로 휴대전화비를 냈다. 그게 나의 첫 정산이다”고 밝혔다.