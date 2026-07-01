[헤럴드경제=민성기 기자] 윤남노 셰프가 비만치료제인 마운자로 효과를 보지 못했다고 밝혔다.

지난 30일 유튜브 채널 ‘밥은영’에는 ‘개업 준비에 피 땀 눈물 흘린 윤남노를 위한 박은영표 고급 짬뽕 한 대접’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 박은영 셰프는 윤 셰프가 개업한 식당을 방문했다.

박 셰프를 본 윤 셰프는 “오늘 얼굴이 좋다. 울쎄라 같은 거 한 거냐”고 물었다.

박 셰프의 남편은 성형외과 의사다. 박 셰프는 “남편이 좋은 거 많이 해주긴 하지”라며 순순히 인정했다.

이에 윤 셰프는 박 셰프 남편의 병원에 가본 적이 있다고 털어놓으며 “마운자로 처방받으러 갔었다”고 했다.

박 셰프는 “마운자로를 이겨버리더라. 효과 못 봤잖아”고 했고 윤 셰프는 부작용을 몰랐다고 토로했다.

윤 셰프는 “‘냉부해(냉장고를 부탁해)’ 촬영 중에 뛰쳐나간 적이 있다. ‘왜 이렇게 소화가 안 되지’ 하면서 소화제를 먹고 계속 (음식을) 먹었다”고 말했다.

이어 “그게 소화가 안 되는 건 줄 몰랐다. 그냥 (마운자로를 맞으면 살이) 빠지는 줄 알았다”고 했다.