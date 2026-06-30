30일 오전 주요 안전 현장 점검, 오후 구청 다목적강당서 이임식 첫 업무도 재난안전대책본부 점검…마지막 현장 일정도 안전으로 마무리 이임사 대신 ‘모든 끝은 새로운 문이 된다’ 주제 고별강연

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구는 이필형 구청장이 30일 오전 주요 안전 현장 점검과 오후 이임식을 끝으로 민선 8기 공식 일정을 마무리했다고 밝혔다.

이 구청장의 마지막 현장 일정은 ‘안전’이었다. 이날 오전 관내 주요 현장을 찾아 공사장 안전관리 실태, 주민 안전 우려 사항, 여름철 풍수해 대비 상황을 차례로 살폈다.

이 구청장은 이문동 지하차도 공사 현장과 월릉IC 공사 현장에서 공사 진행 상황과 안전관리 체계를 점검했다. 이어 주민 안전 우려가 제기된 GTX 변전소 예정지를 찾아 주거지 인근 전력시설 설치에 따른 주민 불안과 안전 확보 필요성을 확인했다. 집중호우에 대비해 빗물펌프장, 수문, 유수지, 하수박스와 배수로 등 수방시설 관리 상황도 함께 점검했다.

이번 현장 점검은 민선8기의 첫 업무와도 맞닿아 있다. 이 구청장은 2022년 7월 1일 취임 첫날 재난안전대책본부를 찾아 홍수 대비 상황을 점검하며 임기를 시작했다. 첫 업무도 안전점검이었고, 마지막 현장 일정도 안전점검이었다.

이는 주민의 생명과 일상을 지키는 일을 행정의 가장 앞에 두겠다는 민선 8기 구정 철학을 보여준다. 이 구청장은 지난 4년 동안 ‘행복을 여는 동대문구’를 구정 슬로건으로 삼고, 쾌적·안전·투명·미래를 중심으로 구정을 이끌어왔다.

오후 2시에는 구청 2층 다목적강당에서 이임식이 열렸다. 이임식에는 구청과 보건소, 동 주민센터, 구의회, 동대문구시설관리공단, 동대문문화재단 관계자 등 약 600명이 참석했다.

행사는 개식 선언과 국민의례를 시작으로 민선 8기 발자취 영상 상영, 직원 대표 송사, 고별강연, 공로패 및 감사패 수여, 꽃다발 전달, 기념촬영과 환송 순으로 진행됐다.

특히 이 구청장은 통상적인 이임사 대신 직원들을 위한 고별강연에 나섰다. 강연 주제는 ‘모든 끝은 새로운 문이 된다’였다.

이 구청장은 강연에서 선거운동 기간 44일과 선거 이후 27일, 모두 71일의 시간을 돌아보며 자신이 배운 세 가지로 ‘버티기’, ‘Open the Door, Take a Step’, ‘Magic Link’를 꼽았다.

그는 “사람을 변화시키는 것은 시간의 무게였고, 모든 끝은 또 다른 시작이며 새로운 문이 된다는 사실을 알게 됐다”고 말했다.

이어 “7월 1일부터는 구청장이 아니라 구민이 된다”며 “좋은 구민으로 살겠다. 한 사람의 구민으로서 동대문구의 발전을 응원하고 함께하겠다”고 밝혔다. 퇴임 후에는 해남 땅끝마을에서 고성 통일전망대까지 걷는 도보여행을 준비하며, 길 위에서 사람과 지역을 다시 만나겠다는 뜻도 전했다.

새롭게 동대문구를 이끌 최동민 당선인에게는 축하와 응원의 마음을 전했다. 이 구청장은 “최동민 당선인께 진심으로 축하와 응원의 말씀을 드린다”며 “동대문구가 더욱 발전하고 구민이 더 행복한 도시가 되기를 바란다”고 말했다.

동대문구의 상징색인 보라색에 대한 이야기도 이어졌다. 이 구청장은 “보라색은 빨강과 파랑이 만나 만들어지는 색”이라며 “동대문구민 모두가 함께 만들어가는 화합과 상생의 마음이 앞으로도 이어지기를 바란다”고 말했다.

민선 8기 4년을 함께한 직원들에게는 감사의 마음을 전했다. 이 구청장은 “여러분이 있었기에 가능한 1461일이었다”며 “함께할 수 있어서 참 행복했다. 직원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

이필형 구청장은 이날 이임식을 끝으로 민선8기 임기를 마무리, 7월 1일부터 한 사람의 구민으로 동대문구와 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.