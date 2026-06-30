가석방 심사 통과로 5개월 일찍 출소 “어긋나지 않게 살겠다” 팬들에게 자필편지

[헤럴드경제=박지영 기자] 가수 김호중이 음주 뺑소니 혐의로 복역을 하던 중 30일 가석방됐다.

김호중은 자신의 팬 카페에 이날 오후 글을 올려 “더욱 책임감을 갖고 뉘우치며 잔여 형기를 채워나가도록 하겠다”고 밝혔다.

김씨는 지난 2024년 5월 9일 서울 강남구 압구정동에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 자신의 매니저에게 허위 자수를 지시한 혐의 등으로 징역 2년 6개월을 선고받고 복역했다.

당초 오는 11월 만기 출소를 앞두고 있었으나, 가석방 심사 통과로 만기 출소 예정일보다 5개월 일찍 사회로 복귀했다.

김씨는 이날 오전 경기 여주 소망교도소에서 출소했다.

김호중씨는 이날 오후 자신의 팬 카페에 ‘그리운 식구들에게’라는 제목의 자필 편지를 올렸다.

김씨는 “이곳에 다시 글을 쓰기까지 2년이 걸렸다”며 “옥문을 벗어났다는 자유와 해방의 마음이 앞서는 것이 아니라 더욱 책임감을 갖고 뉘우치며 잔여 형기를 채워나가도록 하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “더 이상의 말보다는 지금 저 자신이 어떤 상황과 처지에 놓여있는지를 명확히 보고 어긋나지 않게 살겠다”는 다짐을 덧붙였다.