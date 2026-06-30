[헤럴드경제=이명수 기자] 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행이 독립기구로 운용된 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명위원회’의 조사 계획과 결과를 미리 보고 받았다는 지적이 나왔다고 연합뉴스가 보도했다.

이 매체는 30일 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회 소속 국민의힘 김은혜 의원이 선관위 내부망 문서 인쇄 목록을 전수 분석한 데 따르면, 위 직무대행의 비서실 직원은 진상규명위 출범 이틀 전인 지난 8일 ‘[보고사항] 투표용지 부족사태 진상규명위원회 운영계획’이라는 제목의 파일을 출력했다고 밝혔다.

또 진상규명위가 최종 조사 결과를 발표하기 전인 19일 오전 9시께 ‘진상규명위원회 결과보고서(v6)’ 및 ‘진상조사위 위원장님과’라는 이름의 파일을 인쇄한 사실도 확인됐다.

김 의원은 진상규명위가 지난 10일부터 19일까지 객관성과 독립성을 보장해 공정하게 원인과 책임을 규명하겠다며 운용됐고, 조사 대상인 위 직무대행도 지난 23일 국조 1차 기관보고에서 진상규명위에 개입한 사실이 없다고 진술했는데 이와 배치되는 내용이라고 지적했다.

김 의원은 또 위 직무대행이 진상규명위 답변 작성에 여러 차례 비서실 직원의 조력을 받은 것으로 파악됐다고 밝혔다.

김 의원 분석에 따르면 위 직무대행이 진상규명위에 1차 답변서를 낸 지난 16일 비서실 직원은 ‘서면질의서(상임위원님)_최종’이라는 파일명의 자료를 여러 차례 수정 및 인쇄한 사실이 확인됐다. 위 직무대행은 마지막 인쇄된 답변서만 제출했다.

김 의원은 위 대행이 지난 23일 국정조사특위에서 직원들의 조력을 받지 않았다고 답변한 것과는 상반되는 내용으로 “위 대행이 위증한 것”이라고 주장했다.

김 의원은 아울러 위 직무대행이 국회가 요구한 선관위 자료 요구 목록과 답변 내용들을 건건이 인쇄해서 확인했고, 선관위는 국조 예상 질의까지 작성해 위 직무대행에게 전달했다고 비판했다.

또한 김 의원은 국정조사 하루 전인 22일 저녁 위 직무대행은 선관위원들끼리 모여 회의했다고 밝혔는데, 이날 저녁 직무대행 비서실에서 국정조사 참석 계획 초안을 인쇄한 사실이 확인됐다며, 국정조사 참석 여부를 회의에서 결정했다면 이는 명백한 현행법 위반이라고도 강조했다.

김 의원은 “위 직무대행은 국조 첫 기관 보고에서부터 심각한 위증을 했을 뿐만 아니라 진상규명위 전반에 걸쳐 직권남용 정황까지 드러났다”며 “자진사퇴하지 않을 시 탄핵을 신속하게 추진하겠다”고 말했다.