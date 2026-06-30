[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 박명수가 대한민국 축구 국가 대표팀의 북중미 월드컵 탈락에 아쉬움과 분노를 쏟아냈다.

30일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에는 방송인 김태진이 게스트로 출연해 ‘모발모발 퀴즈쇼’ 코너를 함께 진행했다.

박명수는 김태진에게 “2026년 상반기가 끝난다. 상반기를 좀 만족스럽게 지내셨냐”며 안부를 물었다.

이에 김태진은 2026 FIFA 북중미 월드컵을 언급했다. 김태진은 “4년에 한 번씩 월드컵을 기다리다가, 이번에 너무 큰 충격을 받았다. 선수도 아닌데 충격에서 헤어 나오고 있지 못하고 있다”고 말했다.

박명수 역시 공감하며 “내가 준비했던 응원전도 있고 행사도 있었는데 다 날아갔다”며 “축구만 생각하면 열받아 죽겠다”고 분노를 표출하기도 했다.

하지만 김태진은 “선수들은 여전히 응원하고 자랑스럽다”며 대한민국 국가대표팀을 응원했다.

박명수도 “당연히 선수들은 응원해야 한다. 선수들은 기운 내시고 기가 꺾이지 않았으면 좋겠다”며 격려의 메시지를 보냈다.

한편 대한민국 국가 대표팀은 지난 25일 북중미 월드컵 A조 예선 경기에서 남아프리카 공화국에 1대 0으로 패해 32강에 최종 탈락했다. 이후 홍명보 감독은 29일 기자회견을 통해 대표팀 감독직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.