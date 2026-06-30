서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회 참석 ‘대체불가 대한민국’에 혼신의 힘 정부 차원의 강력한 지원 의지도 밝혀 ‘약무호남 시무국가’…호남 차별이 새로운 기회 만들어

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 30일 광주에서 열린 ‘서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 “지역이 주도해 전 세계로 뻗어나가는 ‘한국형 인공지능(AI) 산업혁명’을 바로 이곳 서남권에서 시작하겠다”면서 “광주전남특별시민 여러분 축하드린다”고 말했다.

이 대통령은 전날 정부가 발표한 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 등 ‘3대 메가 프로젝트’ 구상을 언급하며, 이를 지역 전략산업과 결합해 국가 성장축을 재편하겠다는 구상을 밝혔다.

그러면서 “이곳 서남권이 주도하는 혁신을 대한민국 전역으로 확산시켜 전 세계가 필요로 하고 그 어떤 나라도 대신할 수 없는 ‘대체불가 대한민국’을 만드는 일에 혼신의 힘을 다하겠다”며 “‘약무호남 시무국가(若無湖南 是無國家·호남이 없으면 국가도 없다 )’ 호남에 대한 차별이 새로운 기회를 만들었다”고 강조했다.

이어 “아무런 보상과 대가 없이도 차별의 고통과 설움을 견뎌내며 대한민국의 민주주의를 만들고 지켜온 호남에 대한 역사적, 국민적 보상으로 생각하고 일체의 차질 없이 반드시 성공시키겠습니다”라고 덧붙였다.

특히 세계 각국이 자국 중심의 산업정책을 강화하는 상황에서, 한국 역시 수도권 중심의 성장 구조를 넘어 지역 주도의 혁신 모델로 전환해야 한다는 점을 강조했다.

그러면서 800조원에 이르는 반도체 투자 대상 지역이 왜 호남이어야 하는지를 설명하는데 많은 시간을 할애했다.

이 대통령은 “돌이켜보면, 서남권은 이미 준비된 땅이었다”며 지역의 산업 기반과 에너지 인프라, 연구·교육 생태계를 두루 거론했다.

그러면서 “계획만 발표되고 사업이 1개월이라도 지연되는 일이 없도록 대통령인 제가 청와대에 전담팀을 두고 전 과정을 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 약속했다.

이어 정부 차원의 강력한 지원 의지도 밝혔다. 이 대통령은 “첨단산업 투자의 필수 요소인 용지, 전력, 용수 등 핵심 인프라 구축을 국가 최우선 과제로 삼아 책임지고 완수하겠다”며 “투자에 걸림돌이 되는 규제는 전면 재검토하고, 재정과 세제 지원도 과감하게 추진하겠다”라고 강조했다.

이 대통령은 서남권을 중심으로 한 산업 구조 재편의 필요성도 강조했다.

이 대통령은 “기존 수도권 위주의 단일 생산 체계만으로는 대한민국이 전 세계와 겨룰 숨이 모자라다”라며 “과거 포항과 광양이라는 두 개의 폐로 대한민국의 위대한 중공업 신화를 써 내려갔듯 이제 우리 반도체도 수도권과 지역이 함께 숨 쉬어야 글로벌 시장에서 앞서 나갈 수 있다”고 밝혔다.

특히 첨단 메모리 중심의 생산 시설과 첨단 패키징 생산 시설, 그리고 AI 데이터센터가 조성된다는 사실을 다시한번 확인하며 “지역이 주도해 전 세계로 뻗어나가는 ‘한국형 인공지능 산업혁명’을 바로 이곳 서남권에서 시작하겠다”고 재차 강조했다.

이 대통령은 서남권의 입지 경쟁력과 산업 잠재력도 직접 언급했다. 그는 “이곳 서남권은 국내 최고, 최대의 태양광, 해상풍력을 비롯하여 풍부한 재생에너지 자원을 보유한 지역”이라며 “입지 경쟁력도 탁월하고 KTX역과 무안국제공항을 통해 국내외 어디와도 신속하게 연결된다”고 설명했다.

이어 “무엇보다, 이곳 서남권에는 세계 수준의 인공지능, 반도체 인재를 직접 길러낼 탄탄한 기반이 뿌리내리고 있다”며 광주 국가 AI 데이터센터와 인재 양성 프로그램 등을 거론했다.

이 대통령은 기업 투자에 대한 감사도 표했다.

그러면서 “정부는 기업의 담대한 도전과 혁신이 뚜렷한 성과로 이어질 수 있도록 확실하게 뒷받침하겠다”며 “계획만 발표되고 사업이 1개월이라도 지연되는 일이 없도록 대통령인 제가 청와대에 전담팀을 두고 전 과정을 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 재차 강조했다.

이 대통령은 “우리 국민이 함께 키워낸 대한민국의 첨단산업은 오늘날 전 세계가 앞다퉈 먼저 찾는 글로벌 자산으로 성장했습니다”라며 “이제 우리는 이 자랑스러운 성취를 발판 삼아 ‘초격차 산업 강국’을 향해 더 큰 도약을 시작하려 한다”고 밝혔다.

이날 행사에서는 전영현 삼성전자 대표이사 부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 이진안 앰코코리아 대표이사가 참석해 서남권 지역에 대한 투자계획을 직접 발표했다.