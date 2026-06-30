[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 문원이 신지와의 결혼 반대 여론에 주변을 의식해 왔다고 고백했다.

29일 MBN 예능프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’ 측은 ‘문원의 고백 사람들 대하는 게 무서웠지만…’ 제목의 예고편을 공개했다.

공개된 영상에는 경주 여행을 떠난 신지 문원 부부의 모습이 담겼다.

이날 문원은 경주에서 사람들의 응원에 큰 힘을 얻었다. 특히 문원은 “그간 집 근처만 다녔다. 멀리는 무서웠다. 늦은 시간, 새벽까지 하는 카페가 있다. 사람 없는 공간에서 차 마시면서 야경 보고 그랬다. 사람 많은 공간은 안 갔다”고 고백했다.

신지 역시 “저는 사실 걱정했다. 결혼식 끝나고 사람이 이렇게 많은 곳을 처음 갔다”며 “직접 대면할 수 있는 곳은 처음이었다”고 했다. 그러면서 “축하의 말씀들을 해주시고 반가워해 주시고 잘 살라고 좋은 말씀을 해주시니까 저에게는 큰 힘이 됐다”고 덧붙였다.

한편 신지는 지난 5월 7살 연하 문원과 결혼했다. 결혼식 전부터 두 사람은 동거하며 주택 살이 중인 근황을 유튜브로 전한 바 있다.