울산GPS 지분 유동화 거래 최종 종결 지분 51% 보유해 최대주주 지위 유지 전략적 자산 재배치…포트폴리오 확장 방침

[헤럴드경제=고은결 기자] SK가스는 30일 울산GPS 소수지분 유동화 거래가 잔금 수취 완료에 따라 최종 종결됐다고 밝혔다.

이번 거래를 통해 SK가스는 울산GPS 지분 49%를 스틱한투인프라 주식회사에 양도해 약 1조2242억원을 확보했다. 다만 거래 종결 이후에도 울산GPS 지분 51%를 보유해 최대주주 지위는 유지된다.

SK가스는 미래 성장사업 투자와 재무구조 안정화에 재원을 활용할 계획이며, 이는 전략적 자산 재배치의 출발점이라고 설명했다.

향후 SK가스는 액화석유가스(LPG)·액화천연가스(LNG) 트레이딩 역량과 기존 인프라 자산을 기반으로 사업 포트폴리오를 확장할 방침이다. 올해 하반기부터 시장에 구체적인 전략 방향을 공유해 나갈 계획이다.

SK가스 관계자는 “글로벌 에너지 시장은 중동 지정학적 리스크의 새로운 국면 진입과 AI 혁명에 따른 전력·에너지 지도의 구조적 재편에 직면해 있다”며 “이런 패러다임 전환을 새로운 도약의 기회로 삼아, 변화된 에너지 환경에 최적화된 사업 포트폴리오를 구축할 것”이라고 말했다.

아울러 SK가스는 현재 2027~2029년 중기 주주환원정책 리뉴얼을 검토 중이며, 확정되는 대로 발표할 예정이다.

한편, 울산GPS는 SK가스가 약 1조4000억원을 투자해 2024년 12월 상업 가동한 세계 최초 1.2기가와트(GW) 규모의 LNG·LPG 겸용 복합화력발전소다.