4개 기관 교육체계 구축 부산항 접안·이안 작업 안전 강화 “검증된 근로자만 선박 작업 투입”

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국해운협회가 부산항에서 이뤄지는 줄잡이 작업의 안전사고를 줄이기 위해 관계 기관들과 교육체계 강화에 나선다.

한국해운협회는 지난 29일 부산항만공사, 한국항만연수원, 부산항만산업협회와 ‘부산항 줄잡이업 항만안전교육 업무협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.

줄잡이 작업은 선박이 부두에 접안하거나 부두를 떠날 때 선박의 계류줄을 잡아 고정하거나 풀어주는 작업을 말한다. 대형 선박이 오가는 항만 현장에서는 작은 실수도 인명 피해나 선박 운항 차질로 이어질 수 있어 안전교육과 숙련도 관리가 중요하다.

이번 협약은 부산항 내 줄잡이 작업 중 발생할 수 있는 사고를 사전에 막고, 현장 작업자들이 안전 기준에 맞춰 작업할 수 있는 환경을 만들기 위해 추진됐다.

협약에 따라 4개 기관은 항만안전특별법 등 관련 법령에 따른 안전교육 의무를 준수하는 한편, 형식적인 교육에 그치지 않도록 현장 맞춤형 정례 교육체계를 구축하기로 했다. 항만 작업 특성과 실제 사고 위험 요인을 반영한 교육을 통해 사고 예방 효과를 높이겠다는 취지다.

한국해운협회는 부산항만공사와 함께 줄잡이 근로자의 교육 참여율을 높이고 교육 수준을 개선하기 위한 지원도 병행한다. 올해 교육비 일부를 지원하고, 교육 훈련장 개선에도 힘을 보탤 계획이다.

항만 안전은 선원과 항만 근로자뿐 아니라 선박 운항 일정과 물류 흐름에도 직접적인 영향을 미친다. 특히 부산항은 국내 최대 컨테이너 항만인 만큼 작업 안전 관리가 항만 경쟁력과도 맞닿아 있다는 평가다.

양창호 한국해운협회 상근부회장은 “이번 협약의 가장 중점적인 목적은 철저한 안전교육을 통해 검증된 근로자만이 우리 회원사의 선박 작업에 투입되도록 유도하는 것”이라며 “이를 통해 현장 근로자의 안전을 확보하는 것은 물론, 회원사 선박들이 안심하고 부산항을 이용할 수 있도록 대형 사고 예방에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한국해운협회는 이번 협약을 계기로 부산항 줄잡이 작업 관련 산업재해 예방 활동을 강화하고, 항만 안전을 위한 기관 간 협력체계를 지속적으로 운영한다는 방침이다.