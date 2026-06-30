양사 주요 경영진 30일 회의 국내 투자자 위한 상품 공급 논의

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권이 글로벌 금융사 모간스탠리운용의 펀드를 국내 시장에 출시한다. 모간스탠리운용의 금융상품이 국내 리테일 시장에 출시되는 것은 이번이 처음이다. 한국투자증권은 펀드를 시작으로 모간스탠리운용의 다른 우량 금융상품들도 차례로 선보일 계획이다.

김성환 한국투자증권 사장은 30일 서울 여의도 본사에서 마이크 레빈 모간스탠리운용 아시아 대표, 한승수 모간스탠리 한국 대표 등과 회의를 갖고, 협력 방안을 논의했다.

양사는 올해 사업 방향과 중장기 전략을 공유하는 한편, 국내 투자자를 위한 글로벌 상품 공동 출시에 나서기로 했다.

우선 한국투자증권은 다년간의 운용을 거쳐 성과를 입증해 온 모간스탠리운용의 대표적인 펀드를 선보일 계획이다. 이후 다른 금융상품들 출시할 예정이다.

모간스탠리는 투자은행, 자산관리, 자산운용 비즈니스를 영위하고 있는 글로벌 금융그룹이다. 그룹 내 자산운용 사업부문인 모간스탠리운용은 주식, 채권, 멀티에셋부터 상장지수펀드(ETF), 사모펀드(PE), 인프라, 헤지펀드 등 다양한 영역에 걸친 경쟁력을 보유하고 있다.

이번 협력은 국내 투자자들의 글로벌 우량 자산 접근성을 더욱 확대하는 계기가 될 전망이다. 한국투자증권은 최근 JP모간, 국태해통, 칼라일, 맨 그룹 등 다양한 글로벌 금융기관들과 파트너십을 체결 중이다. 투자자들에게 차별화된 글로벌 상품과 투자 기회를 제공하기 위해서다.

김 사장은 “국내 투자자들의 글로벌 자산 배분 수요가 확대되고 있는 만큼, 세계 최고 수준의 금융기관들과 협력을 강화해 차별화된 투자 기회를 제공하는 것이 중요하다”며 “이번 협력을 통해 고객들이 글로벌 우량 자산과 선진 투자 전략에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하겠다”고 말했다.