- 국가철도공단, 철도 건널목 입체화 공사 완료…열차 운행에 따른 교통정체 해소

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가철도공단은 논산시 관촉 건널목 입체화 공사를 완료하고 지하차도를 개통했다고 30일 밝혔다.

기존 관촉 건널목은 철도와 도로가 평면으로 교차하는 구조로, 열차 운행 시 차량과 보행자의 통행이 제한돼 교통 불편이 이어졌으며, 건널목 사고 위험과 차량 정체를 해소키 위한 시설개선 필요성이 지속 제기돼 온 곳이다.

이에 공단은 논산시와 함께 지난 2020년부터 총사업비 375억원(국비 75%, 지방비 25%)을 투입해 기존 건널목을 철거하고 연장 170m, 폭 15m 규모의 지하차도를 신설하는 입체화 공사를 추진했다.

이번 지하차도 개통에 따라 철도와 도로가 입체적으로 분리되어 건널목 사고 위험이 크게 줄어들고, 열차 운행에 따른 차량 정체가 해소되는 등 지역 교통편의가 크게 향상될 것이란 전망이다.

국가철도공단 허진효 충청본부장은 “건널목 입체화 사업을 통해 주민들의 안전과 통행 편의가 한층 높아질 것으로 기대한다”며, “앞으로도 생활밀착형 철도시설 개선을 통해 지역주민 삶의 질 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.