[헤럴드경제=김보영 기자] 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패하면서 축구팬들의 거센 비판이 일고 있다. 이 가운데 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)의 활용 부족과 기용 논란이 이어지면서, 과거 그의 모친이 남긴 글까지 관심을 받고 있다.

29일 온라인 커뮤니티에는 옌스 카스트로프 모친 안모 씨가 2024년 7월 홍명보 감독 선임 당시 소셜미디어(SNS)에 남긴 댓글이 캡처돼 확산됐다.

당시 안 씨는 대한축구협회의 홍명보 감독 선임 관련 게시물에 “해도 너무하네. 한국 국민으로서 창피하다”고 적었다. 이는 감독 선임 과정의 불투명성에 대한 비판으로 해석됐다.

이후 안 씨는 네티즌들이 “옌스의 대표팀 커리어에 악영향을 미칠 수 있다”고 우려하자, 해당 댓글을 삭제한 것으로 전해졌다.

독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 옌스는 지난해 9월 “어머니의 나라를 대표해 뛰겠다”며 국적을 대한민국으로 변경하고 홍명보호에 합류했다.

독일 분데스리가에서 주전으로 활약 중인 그는 유럽 빅리그 특유의 높은 경기 강도와 압박에 익숙하며, 폭발적인 오버랩 능력과 지치지 않는 철인 체력을 갖춘 것으로 평가받았다. 또 풀백과 미드필더를 모두 소화하는 멀티성을 갖춰 홍 감독이 측면을 지배할 윙백 역할을 맡길 것으로 기대됐다.

하지만 옌스는 9개월간 대표팀에 있는 동안 좀처럼 실력을 발휘할 기회를 얻지 못했다. 월드컵이 열리기 전 12경기를 치렀으나 출전시간은 256분에 불과했다.

서형욱 해설위원은 “독일 분데스리가 1부에서 주전으로 뛰었던 선수였음에도, 실전에서 기량을 발휘할 기회라든가 대표팀 동료들과 발을 맞출 기회가 충분히 주어지지 않았다”고 지적했다.

이번 월드컵 본선 조별리그에서도 옌스는 1차전 체코전과 2차전 멕시코전에서 한 번도 기용되지 않았다. 3차전 남아프리카공화국전에서 후반 시작과 함께 교체 투입됐지만 경기 흐름을 바꾸기에는 시간이 부족했다는 평가가 나온다.

일부 해설위원들은 남아공전에서 옌스가 짧은 시간에도 공격적인 움직임과 전진성을 보여줬다며 “한 번쯤은 선발 기회를 줬어야 하는 것 아니냐”는 의견을 냈다.

옌스는 대회 종료 이후 “아쉬운 결과”라면서 “꿈꿨던 월드컵의 모습은 아니었지만, 결코 잊지 못할 여정이었다”고 소감을 밝혔다. 이어 “우리가 이번 여정에 쏟아부은 노력과 희생, 그리고 믿음을 생각하면 더 많은 것을 누릴 자격이 있었다고 진심으로 믿는다. 하지만 축구라는 스포츠가 가끔은 이렇다”라고 전했다.