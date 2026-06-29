[헤럴드경제=장연주 기자] 뮤지컬 배우 임규형이 28일 서울 모처에서 결혼해 ‘품절남’이 됐다.

임규형은 결혼식 하루 전인 27일 자신의 팬카페에 결혼소식을 전했다.

임규형은 “제 인생에서 가장 큰 소식도 여러분께 가장 먼저 말씀드리고 싶었다”며 “오랜 시간 제 곁을 지켜주며 서로에게 힘이 되어 준 사람이 있다. 함께 시간을 보내며 앞으로도 이 사람과 같은 방향을 바라보고 살아가고 싶다는 마음이 자연스럽게 커졌고 이제는 그 사람과 평생을 함께 하기로 했다”고 밝혔다.

임규형은 “갑작스러운 소식에 놀라셨을 수도 있겠지만 저의 새로운 출발을 따뜻한 마음으로 응원해 주신다면 정말 감사하겠다”며 “앞으로도 뮤지컬 배우로서 그리고 크레즐의 임규형으로서 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편, 임규형은 2019년 뮤지컬 ‘아랑가’로 데뷔했다. tvN 뮤지컬 오디션 프로그램 ‘더블 캐스팅’에서 준우승한 뒤 ‘썸씽로튼’, ‘위키드’, ‘전설의 리틀 농구단’, ‘영웅’, ’윌리엄과 윌리엄의 윌리엄들’, ‘데스노트’ 등에 출연했다.

임규형은 뮤지컬 배우 겸 가수 김준수가 설립한 팜트리아일랜드 소속이다.