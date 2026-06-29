[헤럴드경제=장연주 기자] 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 가운데, 박문성 축구 해설위원이 홍명보 감독을 강하게 비판했다. 특히 그는 역대 가장 좋은 멤버들인데 48개국 체제에서 32강에도 오르지 못하는 ‘말도 안되는 결과’라고 질타했다.

박 위원은 28일 MBN에 출연해 한국 대표팀의 조별리그 탈락에 대해 “참담하다는 생각이 들었다”고 말했다. 그는 “역대 가장 좋은 멤버라는 평가를 받았는데 가장 최악이라는 월드컵이라는 결과를 또 들어올렸다”며 “이 격차를 우리는 어떻게 받아들여야 될까”라고 덧붙였다.

그는 또 “우리가 조별리그 마지막 경기를 치르고 왜 남의 나라에 우리 운명을 맡기는 그 3일간의 시간들을 어떻게 생각해야 될까 묘했다”고 밝혔다.

한국은 이번 대회에서 체코를 꺾었지만 멕시코, 남아프리카공화국을 상대로 패배했다.

박 위원은 “이번 월드컵만 놓고 보자면 저는 내용적으로 그렇게 좋았다고 보기는 어려울 것 같다”며 “물론 체코의 경기는 우리가 승리를 했고 그렇게 했지만 두번째 세 번째, 점점 더 안 좋아졌다”고 평가했다.

특히 그는 조 편성도 한국에 유리했다고 강조했다.

그는 “체코, 멕시코, 남아공 이런 팀들과 우리가 한 조의 월드컵에 사실 만나기가 어렵다”며 “너무나 좋은 조였다”고 말했다.

더욱이 그는 이번 대회가 48개국 체제로 확대됐다는 점을 들어 32강 실패의 무게가 작지 않다고 했다.

그는 “우리가 지금 16강 진출에 실패한 게 아니라 32강 진출에 실패한 것”이라며 “그 이야기는 바로 지난 월드컵이었다고 한다면 우리 지금 지역예선에서 탈락한 것”이라고 지적했다.

박 위원은 그러면서 “그것도 손흥민, 이강인, 김민재를 데리고. 말이 안되는 결과”라고 했다.

그는 이번 실패의 책임이 전적으로 홍 감독에게 있다고 주장했다.

그는 “선수가 너무 좋았는데 결론을 못냈다”며 “매우 좋은 식재료인데 결과적으로 좋지 못한 요리가 나와 버린 것”이라고 말했다. 그는 이어 “그럼 누구 문제일까요? 셰프의 문제죠. 요리사가 그 좋은 재료들을 살리지 못한 겁니다”라고 비유했다.

우선 그는 홍 감독이 세 경기를 같은 방식으로 치렀다며, 상대에 따라 다른 대응을 하지 않았다고 지적했다.

박 위원은 “세 팀이 다 다른데 전력도 다르고 스타일도 다른데 똑같이 싸웠다는 것”이라며 “그러니 이런 경기 내용과 이런 결과가 나올 수밖에 없었던 것”이라고 했다.

더욱이 이번 경기는 2주, 3주 전부터 미국에 가서 훈련을 하고 모든 것들을 다 지원해줬다는 점에서 2014년 브라질 월드컵 때보다 실패가 더 무겁다고 지적했다.

박 위원은 “2014년 브라질 월드컵에서 우리가 알제리한테 패배해 굉장히 참혹한 경기였다”며 “그런데 이번에 남아공은 알제리 보다 훨씬 떨어지는 팀이다. 그런 팀에게도 졌다”고 밝혔다.

축구협회 시스템에 대해서 비판했다.

박 위원은 “일본은 짧게 보면 3,40년, 90년대부터 100년 플랜을 짰던 팀”이라며 “100년을 가기 위해서 50년, 30년, 20년, 5년, 10년 이런 식으로 계속 준비를 해왔다”고 말했다.

반면 한국 축구에 대해서는 “우리는 그러지 못한다”며 “계속 그냥 하나하나 땜질하듯이 간다”고 비판했다. 그는 “뭐든지 다 시스템과 체계가 잘 갖춰져야 한다. 그런데 그걸 누가 만드느냐. 사람이 만드는 것”이라고 했다.

그러면서 그는 대한축구협회의 인적 쇄신 필요성을 강조했다.

그는 “사람을 바꿔야 한다. 그리고 정확하게는 사람들을 바꿔야 한다”며 “정몽규 회장 한명 바뀌는 건 중요한 게 아니고, 그 밑에서 월드컵을 망쳐버린 사람들이 만약에 또 맡아서 한다, 그거는 그냥 얼굴만 바뀐 거지 본질이 바뀐 게 아니다. 그 사람들이 바뀌어야 한다”고 강조했다.

한편, 우즈베키스탄 축구대표팀은 28일 오전(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 K조 최종전에서 콩고민주공화국에 1대 3으로 패했다. 그 결과 한국은 각 조 3위 팀 순위에서 9위로 밀려나며 32강 진출이 최종 무산됐다.

결국 홍 감독은 29일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라에 있는 한국 대표팀 베이스캠프 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 사퇴 의사를 밝혔다.

홍 감독은 “대표팀 감독이라는 자리는 결코 쉬운 결정이 아니었다”며 “하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았고 제게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다”고 말했다.

그는 “모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없다”면서도 “하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다”고 했다.

이어 “감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 필요 없을 만큼 책임을 져야 하는 자리”라며 “국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 이번 월드컵에서 보여드리지 못했고, 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다”고 말했다.