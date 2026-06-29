강남도 반등…서울 집값 상승 전환 서울 아파트 중위가격 12.5억 돌파 전세 1.43%↑…올들어 최고 상승률

이달 서울 아파트 매매 가격이 4개월 만에 25개 자치구 전역에서 상승세를 보였다. 석달 연속 하락세를 보이던 강남구 집값마저 반등하면서, 서울 주택 시장은 고가와 중저가 할 것 없이 모두 오르는 양상이다. 전세가격도 크게 올라 올해 들어 최고 상승률을 기록했다. ▶관련기사 22면

29일 KB부동산의 ‘6월 전국주택가격동향’에 따르면 이달(15일 기준) 서울의 아파트 매매 가격지수는 105.8(2026년 1월=100)을 기록했다. 이는 전달(104.7%) 대비 1.1% 오른 값이며, 연초(100)와 비교해선 5.8% 급등한 수치다.

서울 아파트 가격은 강남구가 반등으로 돌아서면서 모든 지역서 빠짐없이 상승했다. 앞서 1월말 다주택자에 대한 양도소득세 중과 재개 방침이 밝혀진 이후 강남구는 하락하다가, 이달 다시 0.3% 오름세로 돌아섰다.

강북 지역의 상승세는 더 거세졌다. 이달 가장 집값이 많이 오른 곳은 동대문구(2.16%)로, 서울 전체 상승폭보다 배 가까이 올랐다. 이어 성북구(1.99%), 광진구(1.85%), 중구(1.8%), 강북구(1.55%) 등이 뒤를 이었다.

서울 아파트의 평균 매매가격은 15억8311만원으로 전달(15억7120만원) 대비 1191만원 올랐다. 서울 아파트 평균값은 올해 1월(15억2162만원)에서 6개월만에 6149만원 올라 한 달 평균 1000만원씩 올랐다. 이달 강북 14개구의 평균 아파트값은 11억5709만원, 강남 11개구는 19억6655만원을 기록했다.

서울 아파트를 순서대로 줄 세웠을 때 정확히 가운뎃값을 나타내는 중위가격은 12억5500만원으로, 1월(11억2000만원) 대비 6개월만에 1억3500만원 올라갔다.

경기 아파트 매매가격 변동률은 전월(0.39%) 대비 오름폭이 거의 두 배 가량 확대돼 0.65% 상승했다. 특히 반도체 벨트인 화성 동탄구는 한 달 새 4.16%나 급등했다. 이에 동탄의 ㎡당 아파트 가격은 처음으로 1000만원을 넘어서 평(1평=3.3㎡)당 가격이 3313만원을 기록했다.

한편 서울 아파트 전세가격은 한 달 전보다 1.43% 올라 올해 들어 가장 많이 올랐다. 서울 아파트의 평균 전세가격은 6억9619만원을 기록해 1월(6억6948만원) 대비 4% 상승했다. 특히 강남 11개구의 평균 전세가격이 8억193만원을 기록하며 처음 8만원을 넘었다. 강북의 평균 전세가격은 5억7910만원을 기록했다. 홍승희·서정은·신혜원 기자