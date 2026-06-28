[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 코르티스(CORTIS)의 곡이 공개 9개월 만에 2억 스트리밍 고지를 밟았다.

28일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 지난해 9월 선보인 미니 1집 수록곡 ‘고(GO)!’는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 지난 26일 자로 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다. 공식 발매 이후 약 9개월 만에 거둔 성과다.

이 곡은 앞서 지난 1월 초, 음원 공개 116일 만에 첫 억대 스트리밍을 기록했다. 이후 단 5개월 만에 1억 회를 추가했다. 팀 자체 최고 기록일 뿐만 아니라, 최근 5년간 데뷔한 K-팝 보이그룹 중에서도 유일무이한 쾌거다.

‘고!’는 공개 당시부터 주목받은 곡이다. 영국 음악 전문 매체 NME와 데이즈드(Dazed)를 비롯해 애플뮤직, 스포티파이에서 ‘2025년 최고의 K-팝 트랙’으로 꼽혔다. 특히 미국 빌보드 스태프가 선정한 ‘2025년 최고의 K-팝 25선’에서는 당당히 2위에 올랐다.

발매 후 반년이 지난 시점엔 빌보드 세부 차트인 ‘팝 에어플레이’에 진입, 14주 연속 차트인에 성공했다. 이 같은 유효타에 힘입어 데뷔 앨범 ‘코르티스 아웃사이드 더 라인즈(COLOR OUTSIDE THE LINES)’의 전 트랙 누적 재생 수는 지난 23일 자로 6억 회를 넘어섰다. ‘고!’ 외에도 수록곡 ‘패션(FaSHioN)’ 역시 현재 1억 8350만 회를 기록, 2억 고지를 눈앞에 두고 있다.

코르티스는 지난달 발매한 미니 2집 타이틀곡 ‘레드레드(REDRED)’로 27일 발표된 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’에서 105위에 랭크, 9주 연속 차트인을 달성했다. 국내 ‘위클리 톱 송’에서는 무려 8주째 정상을 독점 중이다. 특히 ‘레드레드’는 발매 57일 만에 빠른 속도로 1억 스트리밍을 돌파했다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 최단기간 1억 뷰 달성 기록이다.