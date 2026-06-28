[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘피지컬 서바이벌’ 우승자 아모띠가 누적 상금을 공개했다.

28일 방송된 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에는 아모띠가 출연했다.

아모띠는 넷플릭스 서바이벌 예능 ‘피지컬: 100 시즌2’와 ‘피지컬: 아시아’에서 연이어 우승했다.

아모띠는 프로그램 상금이 총 얼마냐는 질문에 “‘피지컬: 100’은 3억이고 ‘피지컬: 아시아’는 10억인데 (팀원이) 6명이니까 정확하게 나눠서 한 1.6억씩 받았다”고 밝혔다.

상금만 총 4억6000만원을 받은 아모띠는 “그걸로 뭐했냐”는 질문에 “그걸로 결혼도 하고”라고 수줍게 답했고 김진웅은 “역시 결혼은 돈이 있어야 한다”며 부러워했다.

아모띠는 아내를 어떻게 만났냐는 질문에 “제가 예전에 일했던 체육관에서 회원이었다”며 “당시 교통사고가 나서 목발을 짚고 다녔다. 그때 (집까지) 태워준다고 하더라”고 러브스토리를 밝혔다.