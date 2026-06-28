[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼식 축의금 봉투 하나에 4명의 이름이 적혀 있었지만 정작 들어 있던 금액은 8만원에 불과했다는 사연이 전해졌다.

최근 JTBC ‘사건반장’에는 결혼식을 마친 신랑 A씨의 제보가 소개됐다.

사연에 따르면 A씨는 하객들이 남긴 축의금 봉투를 정리하던 중 한 봉투를 보고 당황했다. 봉투에는 4명의 이름이 적혀 있었지만 안에는 현금 8만원만 들어 있었다.

이를 계산하면 1인당 2만원씩 축의금을 낸 셈이다. A씨에 따르면 당시 결혼식 식대는 1인당 5만9000원이었다. 이름대로 4명이 참석했다면 식대만 약 23만6000원에 달하는 상황이었다.

A씨는 “정말 봉투에 적힌 이름이 진짜인지 맞는지도 모르겠다”며 황당해했다.

최근 온라인에서는 지인 여부와 관계없이 여러 결혼식을 찾아 식사하는 이른바 ‘결혼식 암행 투어’가 논란이 됐다. 암행 투어는 예비부부가 다른 사람의 결혼식에 하객으로 위장해 참석한 후 식장 환경을 직접 확인하는 방식이다. 이는 식장 측이 진행하는 공식 투어와 달리 세부적으로 식장 환경을 볼 수 있다는 점에서 빈번히 이뤄지는 것으로 알려졌다. 이미 결혼 정보 공유 카페와 블로그 등에는 ‘암행 투어 체크리스트’까지 공유되고 있다. 체크리스트에는 주차장 진입 난이도와 로비 혼잡도, 화장실 청결 상태, 홀 내부 기둥으로 인한 시야 방해 여부 등 여러 항목이 포함돼 있다.

이번 사연 역시 4명이 참석한 것으로 추정되는 하객이 식대에도 미치지 못하는 축의금을 남겼다는 점에서 “사실상 결혼식 암행 투어와 다를 바 없다”는 반응이 이어지고 있다.