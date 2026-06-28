[헤럴드경제=정순식 기자] 한국의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출이 최후의 벼랑끝까지 몰렸다. 남은 J조와 K조 2개조에서 모두 경우의 수를 충족해야 한국의 32강행이 성사된다.

크로아티아가 28일(한국시간) 미국 펜실베이니아의 필라델피아 스타디움에서 열린 L조 조별리그 3차전에서 가나를 2-1로 꺾으면서다.

이날 승리로 크로아티아는 2승 1패, 승점 6점으로 조 2위 32강행을 확정지었다. 가나는 1승1무1패, 승점 4점으로 3위를 기록했다. 하지만 각 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀에게 주어지는 32강 티켓을 확보했다.

한국은 J조 오스트리아-알제리전, K조 우즈베키스탄-콩고민주공화국전 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다. 오스트리아가 이기거나 알제리의 2골 차 승리, 우즈베키스탄의 5골 차 미만 승리 혹은 무승부가 이뤄져야 한국의 32강행이 성사된다.

현재 한국의 조3위 순위는 8위지만, 이 경우의 수를 충족하지 못하면 탈락이 확정된다.