[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 정선희가 지난 2008년 남편 고(故) 안재환과 사별 후 각종 루머와 악플에 시달렸던 힘든 시절에 대해 심경을 고백했다.

홍진경은 지난 25일 공식 유튜브채널 공부왕찐천재 홍진경에 ‘홍진경 멘탈 꽉 잡아준 정선희의 조언 (+묻어둔 이야기)’이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 정선희는 최근 읽은 일본 소설가 나쓰메 소세키의 ‘마음’을 소개했다.

정선희는 “내가 이 책을 왜 오래 손에서 못놨냐하면 난 세상을 너무 많이 원망했다. 정말 저주할 정도로 사람들을 싫어했어. 사람들이 너무 잔인하다고 생각했어”라고 말문을 열었다.

그는 이어 “어떻게 한 인간에게 일어난 일을 잔인하게 해부하고 파헤치고, 한 사람의 인생에 어떻게 그렇게 불친절하지? 이런 생각에 너무 억울하고 인간이 싫었던 시기가 있었다”고 고백했다.

정선희는 “시간이 지날수록 사람들이 내가 잘못했다는 이야기들에 대해 뚜렷하게 선을 긋는 게 아니라 경계가 없어지더라. 진짜 ‘나 때문인가?’라는 생각까지 들었다”며 “그걸 객관화해서 선반 위에 올려놔야 하는데 못 올린다. 슬픔이 자책으로 바뀌면서 어떻게 손을 써야 할지 모르는 늪에 빠진 느낌이었다”고 말했다.

하지만 시간이 흐른 뒤 비로소 자신을 지킬 수 있는 기준이 생겼다고 덧붙였다.

정선희는 “선 긋는 게 엄청 중요하다”며 “지금처럼 연륜과 경험치가 생기면 구별이 되는데 어릴 때는 그 모든 게 뒤죽박죽이라 더 힘들었다”고 밝혔다.

그러면서 그는 “지금은 누군가 같은 문제로 힘들어한다면 가서 꼭 말해주고 싶다”며 “빨리 가서 사인펜 갖고 잘잘못의 경계와 선을 분명히 그으라고 말할 것”이라고 조언했다.

한편, 정선희는 지난 2007년 배우 안재환과 결혼했지만 이듬해인 2008년 사별했다. 안재환은 2008년 9월8일 서울 노원구 주택가에 주차된 차량 안에서 사망한 채 발견됐다. 향년 36세. 당시 경찰은 현장에서 유서를 발견했고, 고인의 사인을 일산화탄소 중독에 의한 사망으로 판단하고 수사를 종결했다.

그런데 사후 고인이 짊어지고 있던 막대한 채무가 드러났다. 정신희는 고인의 사채 78억5000만원(원금 30억원)을 떠안게 되면서 집이 경매로 넘어가는 등 심각한 생활고를 겪은 바 있다.

안재환은 유서를 통해 ‘부족하겠지만 제가 모든 것 짊어지고 갑니다. 선희, 우리 부모님, 누나, 모든 식구들, 남겨진 분들 아무런 죄 없어요. 절 믿었던 게 잘못일 뿐. 이렇게 가는 것이 더 불효이고 더 나쁜 것 알지만 이 방법 밖에 없는 것 같다“라는 메시지를 남겼다.