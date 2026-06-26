日 의원들 “셔틀 외교 계속 대단히 훌륭한 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 26일 일한의원연맹 소속 의원들을 만나 “한국과 일본을 두고 ‘가깝고도 먼 나라’라고 평가되는데, 저는 한일 관계가 많이 개선돼 ‘가깝고 또 가까운’ 그런 사이가 되기를 바란다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 일한의원연맹 다케다 료타 회장, 마에하라 세이지 부회장 등 일본 의원들을 만나 “제가 외국 인사로는 처음으로 일본 의원님을 만났다”면서 이같이 말했다.

이어 “국제 관계가 최근에 많이 복잡해지고 유동적인데 이럴 때일수록 한일 관계가 많이 개선되는 것이 양국 모두에게 도움이 될 거라고 생각한다”면서 “그리고 한일 관계 개선을 위해서는 국민들 사이에 교류도 중요하고 고위 정상 간 교류도 중요하지만, 한일의원연맹 또 일한의원연맹 간 교류 협력도 매우 중요하다고 생각힌다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “의원 간 교류가 좀 더 활발하게 확대되길 바라고, 오늘 방문을 계기로 한일 관계 발전을 위한 회장님의 좋은 의견 들어보겠다”며 “환영한다”고 말했다.

이에 다케다 회장은 “양국의 셔틀외교가 계속되고 있는 것은 대단히 훌륭한 것”이라고 화답했다.

그는 “특히 양 정상의 고향에서 셔틀외교가 이어진 것은 새로운 롤모델”이라며 “일본의 어떤 신문사가 보도하였는데, 지금 일본과 한국의 양국 신뢰 관계가 서로 70%를 넘는다고 한다”고 말하기도 했다.

이어 “대단히 좋은 일한관계가 계속되고 있다고 한다”며 “저희는 이것이 일과성으로 그치지 않고 계속될 수 있도록 노력해야 한다고 생각한다”고 말했다.

또한 다케다 회장은 최태원 SK 그룹 회장이 최근 일본 경제인 회의에서 한일 관계를 두고 ‘선택이 아니라 필수(must)’라고 언급한 것을 소개하고 “지금 AI 그리고 반도체가 세계 경제를 뒷받침하고 있습니다마는 기술 협력이라는 것은 저희 관계를 떼려야 뗄 수 없는 관계”라고 양국 첨단산업 협력 중요성을 피력했다.

아울러 북한을 겨냥한 발언도 내놨다. 다케다 회장은 “동북아 안보에 관련해서도 저희는 지정학적으로도 핵보유국에 둘러싸여 있는 나라”라며 “지금 세계 질서가 불안정한 가운데 일본과 한국 양국이 해야 하는 일은 저희 ‘미들파워’가 결속해서 세계 질서를 안정화시키는 것”이라고 말했다.

이에 이 대통령은 고개를 끄덕이며 수긍하는 모습을 보이기도 했다.

끝으로 다케다 회장은 “앞으로도 많은 교류를 계속하면서 우호 관계를 진전해나갔으면 좋겠다”고 했다.