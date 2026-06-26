스타필드 수원서 28일까지 ‘마이 시그니처 드레스룸’ 팝업 한샘 수납 가구에 W컨셉 패션 큐레이션 결합

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한샘이 패션 플랫폼 W컨셉과 손잡고 드레스룸 수납 공간을 패션 취향을 보여주는 체험형 매장으로 꾸몄다. 가구를 단품으로 보여주는 것에서 벗어나 의류·가방·신발·액세서리 등을 실제 생활 방식에 맞춰 배치한 것이 특징이다.

한샘은 오는 28일까지 경기 수원시 장안구 스타필드 수원 1층 타워 아트리움에서 W컨셉과 협업한 ‘마이 시그니처 드레스룸’ 팝업스토어를 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 팝업은 한샘의 프리미엄 수납 제품인 ‘시그니처 드레스룸’을 중심으로 구성됐다. W컨셉의 패션 큐레이션을 결합해 방문객이 자신의 라이프스타일에 맞는 수납 방식을 직접 살펴볼 수 있도록 했다. 한샘 브랜드 앰버서더인 배우 정은채도 팝업 현장을 방문했다.

공간은 ‘소셜 라이퍼’, ‘위캔드 트레블러’, ‘액티브 하비스트’ 등 3개 테마로 꾸며졌다.

‘소셜 라이퍼’ 존은 업무와 약속이 잦은 직장인의 일상을 반영했다. 한샘은 이 공간에 ‘아일랜드장’을 배치해 패션 아이템을 효율적으로 정리할 수 있도록 했다. 대형 캘린더와 포스터 등을 보관할 수 있는 아카이빙 보드도 함께 구성했다.

‘위캔드 트레블러’ 존은 주말 여행을 즐기는 고객을 겨냥했다. 가방과 모자 등 여행 소품을 전시할 수 있는 ‘컬렉션장’을 배치하고, 세계 시계와 여행지 포스터, 캐리어 등을 더해 여행 전 드레스룸 분위기를 연출했다.

‘액티브 하비스트’ 존은 취미와 운동 용품 수납에 초점을 맞췄다. 신발과 취미용품을 정리할 수 있는 ‘슈즈랙’과 ‘와이드 선반장’을 배치하고 요가 매트, 덤벨 등 홈트레이닝 기구를 함께 전시했다.

한샘은 ‘시그니처 드레스룸’은 별도 벽 공사 없이 설치 가능한 월패널과 슬림 프레임을 적용한 제품이라고 설명했다. 기존 제품 대비 수납력을 약 1.5배 높였고, 4만 번의 개폐 테스트를 거쳤다. 모듈 구성은 총 28종이다.

한샘 관계자는 “패션 아이템 수납부터 드레스룸 연출까지 패션을 사랑하는 고객을 위한 공간을 선보이고자 W컨셉과 협업했다”며 “개성과 취향을 담아낼 수 있는 ‘시그니처 드레스룸’을 현장에서 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.