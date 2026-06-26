5월 말 외화예금 1122.5억달러

[헤럴드경제=김벼리 기자] 달러 강세 기조가 이어지는 가운데 달러화 외화예금이 한 달 새 15억달러 넘게 불었다. 대기업 경상대금 수취와 증권사 증거금 유입이 맞물린 결과다.

한국은행이 26일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 5월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1122억5000만달러로 4월 말보다 15억7000만달러 늘었다.

거주자 외화예금이란 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

외화예금은 달러화예금과 기업예금을 중심으로 증가했다.

통화 종류별로 달러화예금 잔액은 4월 말 933억2000만달러에서 5월 말 955억6000만달러로 22억4000만달러 늘었다.

반면 엔화예금(75억2000만달러)과 유로화예금(63억달러)은 각각 6억9000만달러, 2억8000만달러 줄었다.

한은은 “달러화예금은 대기업의 경상대금 수취, 증권사의 파생상품 거래 증거금 유입 등으로 증가했다”고 설명했다.

이어 “엔화예금은 증권사의 고객예탁금 감소와 경상대금 지급 등으로, 유로화예금은 경상대금 지급 등으로 각각 감소했다”고 덧붙였다.

기업예금(974억2000만달러)은 25억4000만달러 늘었고, 개인예금(148억3000만달러)은 9억6000만달러 줄었다.