승점 4짜리 조 3위는 32강 유력 승점 3의 3위 한국은 아직 불투명

[헤럴드경제=조용직 기자] 호주와 파라과이가 비겨 승점을 나눠 가졌다. 이 바람에 한국은 32강 진출을 다투는 조 3위끼리의 경쟁에서 순위가 하나 더 내려갔다.

호주와 파라과이는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 D조 3차전에서 0-0으로 비겼다. 이로써 호주와 파라과이는 모두 1승 1무 1패로 승점 4를 쌓아 일찌감치 조 1위를 확정한 공동 개최국 미국에 이어 조 2, 3위 자리를 나눠 가졌다.

호주(2득점 2실점)와 파라과이(2득점 4실점)는 골 득실 차로 순위가 갈렸다. 이번 대회에서는 12개 조 1, 2위뿐만 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 나설 수 있다. 1승 1무 1패를 올린 승점 4 짜리 3위는 32강 진출 가능성이 매우 높다.

반면 한국과 같은 1승 2패 승점 3의 3위는 골득실, 다득점까지 따줘 일부만 생존한다. 한국은 파라과이에 밀려 3위 팀 중 6순위로 밀려났다.

미국은 이날 튀르키예에 2-3으로 져 2승 1패(승점 6)로 조별리그를 마쳤다. 이미 탈락이 확정됐던 튀르키예는 뒤늦게 첫 승리(승점 3·1승 2패)를 거뒀다.

미국은 B조 3위 보스니아 헤르체고비나와 7월 2일 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 32강전을 치른다. 호주는 G조 2위와 7월 4일 미국 댈러스 스타디움에서 16강 진출을 다툰다.

이날 조 2위 호주는 물론 파라과이도 비기기만 해도 조 3위로 32강에 오를 가능성이 크기 때문에 조심스럽게 경기를 펼쳤다. 호주가 점유율을 높이며 경기 흐름을 주도하긴 했으나 파라과이의 두꺼운 수비 때문에 결실을 보지 못했다.

미국과 튀르키예의 경기에서 두 팀은 이미 순위가 확정된 상황에서 이날 맞붙었다. 미국은 경기 시작 3분 만에 기선을 제압했다. 상대 왼쪽에서 시배스천 버홀터가 차올린 코너킥을 골 지역 오른쪽에 있던 오스턴 트러스티가 잡아놓고 왼발 슛으로 골문에 꽂았다.

튀르키예가 곧바로 승부를 원점으로 돌렸다. 전반 10분 바리시 알페르 일마즈가 페널티지역 오른쪽에서 내준 공을 아르다 퀼러가 이어받아 골문 정면에서 침착하게 왼발로 마무리했다. 튀르키예의 이번 대회 첫 득점이었다.

전반 29분 미국의 코너킥 기회에서 마크 매켄지의 득점이 오프사이드로 취소돼 가슴을 쓸어내린 튀르키예는 전반 31분 역전에 성공했다. 짧은 패스 연결로 미국 수비를 허문 뒤 에렌 엘말르가 페널티지역 안 왼쪽 엔드라인 부근에서 중앙으로 찔러준 공에 오르쿤 쾨크취가 문전에서 오른발을 갖다 대 추가 골을 만들었다.

전반을 1-2로 끌려간 채 마친 미국은 후반 4분 버홀터의 ‘어뢰슛’으로 다시 균형을 맞췄다. 버홀터가 페널티지역 왼쪽에서 오른쪽 발로 슈팅한 공이 낮게 깔려 골문 왼쪽으로 날아가더니 살짝 떠오르면서 골망을 출렁였다. 버홀터는 이날 1골 1도움을 기록했다.

미국은 후반 28분 리카르로 페피의 오버헤드킥이 빗맞은 뒤 크리스천 풀리식의 발에 맞은 공이 골키퍼 손을 스쳐 골대를 맞고 나오는 아쉬운 순간과도 마주했다. 이후 추가시간이 8분째 흐르던 후반 53분 칸 아이한의 극적인 결승 골이 터지면서 양 팀의 희비는 갈렸다.