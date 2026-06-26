“풍부한 실전경험과 리더십 고려해 발탁”

[헤럴드경제=조용직 기자] 로드FC 라이트급 챔피언 출신 권아솔이 아시안게임 MMA 종목 대표팀 수석코치에 올랐다.

대한MMA총협회(회장 정문홍)는 2026 아이치·나고야 아시안게임 MMA 국가대표팀을 이끌 초대 수석코치로 권아솔을 선임했다고 26일 밝혔다.

MMA가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후 처음 구성되는 국가대표 지도자 선임인 만큼 MMA 관계자들과 팬들의 관심이 집중된 가운데, 협회는 풍부한 선수 경력과 지도 역량을 갖춘 권아솔을 초대 수석코치로 낙점했다.

권아솔 수석코치는 로드FC 챔피언 출신으로 20년이 넘는 선수 생활을 통해 국내 종합격투기 발전에 기여해 왔으며, 은퇴 이후에도 지도자로 활동하며 후배 양성에 힘써왔다. 협회는 이러한 풍부한 실전 경험과 리더십이 국가대표팀 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김성태 대한MMA총협회 사무처장은 “이번 지도자 선임은 협회 정관에 입각해 경기력향상위원회를 정식 개최하고 투명한 절차를 통해 진행됐다”며 “여러 후보군을 두고 면밀히 검토한 결과, 풍부한 실전 경험과 상징성을 두루 갖춘 권아솔이 대표팀을 이끌 최고의 적임자라는 데 의견이 모여 수석코치로 최종 선임하게 됐다”고 발탁 배경을 설명했다.

권아솔 초대 수석코치는 “아시안게임까지 남은 시간이 많지 않아 책임감이 매우 크다”며 “국가대표 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 모든 역량을 쏟아붓겠다. 반드시 좋은 성과와 메달을 국민들께 안겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편, 이번 아시안게임 MMA 종목에는 최은석, 이보미가 국가대표로 출전할 예정이다.