로봇 인터랙션 최신 연구 성과 공개 국내외 석학 대거 참석 연설과 토론

세계 최고 수준의 로봇 석학들이 한국에 모여 자율 로봇 기술의 현재와 미래를 논의하는 무대가 마련된다.

KAIST(총장 이광형)는 세계적 학술지 네이처(Nature)와 함께 오는 10월 13일부터 15일까지 대전 본원에서 ‘2026 네이처 컨퍼런스: 자율 로보틱스’를 개최한다고 26일 밝혔다.

네이처가 로보틱스를 단독 주제로 컨퍼런스를 개최하는 것은 이번이 처음이다.

이번 컨퍼런스에는 세계적 로봇공학 석학들이 대거 참여한다. 사람의 팔과 같은 유연한 동작을 구현하는 협동로봇 ‘프랑카 에미카 판다’ 개발자인 사미 하다딘 모하메드 빈 자예드 인공지능대학교 부총장과 국내 컴퓨터 비전 및 로봇 지능 연구를 선도해 온 권인소 KIST 피지컬AI연구단장(KAIST 전기및전자공학부 교수)이 기조강연을 맡는다.

또한 로봇 학습 및 제어 분야의 세계적 권위자인 오드 빌라드 스위스 로잔연방공과대학 교수와 웨어러블 로보틱스 분야의 석학인 스티븐 H. 콜린스 미국 스탠퍼드대 교수도 기조연사로 참여한다.

행사 기간에는 최신 로봇 기술 전시와 시연, 세계적 연구자 및 네이처 편집진과의 학술 교류 프로그램도 운영된다.

KAIST는 공경철 교수의 외골격 로봇 ‘워크온수트’, 박해원 교수의 사족보행 로봇 ‘하운드’, 심현철 교수의 인간형 조종사 로봇 ‘파이봇’, 명현 교수의 시각 기반 사족보행 기술 ‘드림워크’ 등 세계적 연구 성과를 잇달아 선보이며 대한민국 자율 로보틱스 연구를 선도하고 있다.

김정 KAIST 기계항공공학부장은 “AI가 디지털 공간의 혁신을 이끌었다면 자율 로봇은 이를 현실 세계로 확장하는 핵심 플랫폼으로 평가받고 있다”면서 “이번 행사는 더 많은 국내 연구자들과 공학도들이 세계적 연구 흐름과 궤를 같이할 수 있는 가교를 마련한 만큼, 대한민국 로봇 연구 전반의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 말했다. 구본혁 기자