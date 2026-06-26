- 수원 와인 뮤직 페스티벌 현장 찾아 ‘대전빵차 전국투어 시즌3’운영…도시브랜드 홍보 전개

[헤럴드경제= 이권형기자] 그동안 대학축제를 중심으로 추진한 대전빵차투어가 이번에 전국단위 문화축제를 찾아 ‘꿀잼 도시 대전’을 홍보했다.

대전시는 26일 수원컨벤션센터에서 개최된 ‘수원 와인 뮤직 페스티벌’ 현장에서 대표 도시브랜드 홍보 콘텐츠인 ‘대전빵차 전국투어 시즌3’ 4차 투어를 운영했다고 밝혔다.

행사장에서는 대전시 공식 유튜브 구독, 인스타그램 팔로우, 카카오톡 채널 친구 추가 등 온·오프라인 연계 이벤트를 운영했다. 참가자들은 간단한 미션을 수행하며 대전시 공식 온라인 채널과 꿈씨패밀리 캐릭터를 자연스럽게 접했다.

특히 이번 4차 투어에서는 축제 현장의 특성을 반영한 ‘빵차를 찾아라’ 사진 인증 이벤트를 새롭게 운영했다. 행사장 여건상 홍보부스와 빵차를 함께 운영하기 어려운 점을 활용해 빵차를 별도 공간에 배치하고, 빵차 인증사진을 촬영한 참가자에게 경품을 제공하는 방식으로 색다른 재미를 선사했다.

이벤트 참여자에게는 대전의 유명 빵을 비롯해 꿈돌이라면, 꿈돌이곤약쫀드기, 꿈씨패밀리 스티커 등 다양한 경품이 제공됐다. 지역 특색이 담긴 제품을 활용해 대전의 매력을 전국에 알리고, 꿈씨패밀리 공동브랜딩 제품에 대한 관심도 함께 높였다.

대전시 김미경 홍보담당관은 “대전빵차 전국투어는 전국의 시민들과 직접 만나 대전을 친근하게 소개하는 대표적인 현장 홍보 사업”이라며 “앞으로도 다양한 행사와 연계해 대전의 매력을 널리 알리고 도시브랜드 가치를 높여 나가겠다”라고 말했다.

한편, 대전시는 오는 7월 11일~12일까지 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 ‘LoL 미드시즌 인비테이셔널 2026(MSI 2026)’ 행사장에서도 ‘대전빵차 전국투어 시즌3’를 이어갈 계획이다.