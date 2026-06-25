온실가스 감축 중소·중견기업 대상 녹색금융 지원 확대 감축평가 보고서 및 K-택소노미 평가보고서 활용 협약대출

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 기술보증기금과 ‘녹색기업 육성 및 지원을 위한 녹색정책금융 이차보전 지원 협약보증 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 탄소중립 목표 이행과 기업의 저탄소 전환을 지원하기 위해 마련됐다. 특히 탄소 감축설비 도입 과정에서 발생하는 탄소 감축량 검증 비용 부담을 완화하고, 정책금융 이용에 어려움을 겪는 중소·중견기업의 금융 접근성을 높이는 데 목적이 있다.

협약에 따라 NH농협은행은 기술보증기금으로부터 탄소가치평가 및 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 적합성 평가에 기반한 보증서와 온실가스 감축평가 보고서, K-택소노미 평가보고서를 제공받는다.K-택소노미는 환경적으로 지속가능한 친환경 경제활동의 명확한 원칙과 기준을 제시하는 가이드라인으로, 그린워싱(위장환경주의)을 방지하고 친환경 산업에 민간 자금이 원활하게 투자되도록 돕는다.

NH농협은행은 해당 보고서를 활용해 녹색정책금융 이차보전 협약대출을 지원할 계획이다.

지원 대상은 온실가스 감축 사업을 추진하는 중소·중견기업으로, 일정 수준 이상의 온실가스 감축 효과와 K-택소노미 적합성이 확인된 기업이다.

해당 기업은 탄소 감축 설비 도입 등을 위한 시설자금에 대해 우대금융을 지원받을 수 있다.

NH농협은행 기업금융부문 엄을용 부행장은 “이번 협약을 통해 녹색성장과 탄소중립 실현에 기여하는 기업들이 보다 원활하게 금융지원을 받을 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 기술보증기금과 지속적인 협력을 바탕으로 다양한 금융상품과 서비스를 개발해 중소기업의 성장과 ESG경영 확산을 적극 지원하겠다”고 말했다.