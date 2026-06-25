25일 오전, 광화문 광장서 붉은 악마와 함께 응원 “남아공은 6·25 때 가장 먼저 도와준 고마운 나라” 음쿠쿠 남아공 대사와 유니폼 교환도

[헤럴드경제=손인규 기자] “여러분, 이길 준비 됐나요?대~한민국!” 그러자 수많은 붉은 옷을 입은 사람들이 “예~~!”하고 크게 대답했다.

오세훈 서울시장이 25일 오전 붉은색 유니폼과 붉은 악마 머플러를 목에 두르고 광화문 광장에 나타났다. 한국과 남아프리카공화국의 월드컵 조별리그 3차전이 열리는 이날, 경기는 한국의 32강을 결정짓는 중요한 경기였다. 이에 평일 오전임에도 일찍부터 붉은색 옷을 입은 시민들이 광화문 광장에 모여들기 시작했다.

이날 오 시장의 거리응원은 지난 19일 개그맨 박명수가 제안해 주목받았다. 당시 박명수는 자신이 진행하는 라디오 프로그램에서 멕시코전 경기를 언급하며 “오늘 이기면 시청이나 광화문에서 시장님이 한 번 파이팅 가자”며 “다 같이 모이자. 맨날 집회 때문에 모였지 좋은 일로 국민이 하나 되는 것 보여달라”고 말했다.

경기 시작 약 30여분을 앞두고 붉은악마 응원 무대에 오른 오 시장은 “남아공은 오늘 경기장에서 멋진 선의의 경쟁자이지만 바로 옆 ‘감사의 정원’에도 있는 것처럼 6·25 때 가장 먼저 전투 비행대대를 파견해 준 고마운 나라”라며 “오늘 꼭 우리가 이겨야 하겠지만, 남아공이 선전할 때는 아낌없는 격려의 박수도 환호도 함께 보내주시면 좋겠다”고 말했다.

이어 오 시장은 함께 무대에 오른 신디스와 음쿠쿠(Sindiswa MQUQU) 주한남아프리카공화국대사와 양국의 국가대표 유니폼을 교환했다.

이후 광화문 대형 전광판 앞에 자리한 오 시장은 붉은 악마와 함께 전반전 경기를 지켜봤다. 한국팀의 좋은 찬스가 골로 연결되지 않았을 때는 ‘아~~’하며 아쉬워 하기도 했다.

이날 광화문 광장 응원은 크게 A 구역부터 C 구역까지 나눠 진행됐다. 주최 측은 처음에는 A~C 구역만 개방했지만 경기 시간이 가까워질수록 인파가 점점 늘어나자 도로까지 개방했다. 응원단 사회자는 “어느 때보다 많은 분들이 모여 경기를 관람하고 있다”며 “경기가 열리는 동안 광장 옆 도로를 통제했으니 인도에서 도로로 이동하셔도 된다. 무엇보다 서로서로 안전사고가 나지 않도록 조심해달라”로 반복해서 안내했다.

서울시 데이터에 따르면 이날 오전 9시께 1만2000명이던 광화문 광장 인파는 12시에는 2만명을 넘은 것으로 나타났다.

다만 오 시장은 인사말과 달리 이날 경기는 한국의 0:1 패배로 끝났다. 한국은 후반 18반 상대팀에게 한골을 내주고 그대로 경기를 마무리했다. 때문에 응원석에서는 ‘와 !’하는 함성은 없이 ‘아~~’하는 탄식이 많이 들렸다.

오늘 휴가를 내고 초등학교 아들과 광화문을 찾은 이 모 씨는 “아들과 함께 좋은 추억을 만들고 싶어서 거리 응원을 나왔다”며 “다만 경기 결과가 아쉽다. 일본 축구에 비해 한국 축구가 아직은 부족한 거 같다”고 아쉬워했다.

대학생 김 모 씨도 “친구들과 몇 대 몇으로 한국이 이긴다고 내기까지 했는데 맞춘 사람이 없다”며 “한국이 오늘 남아공을 잡고 32강에 갈 거라 생각했는데 당혹스럽다”고 말했다.