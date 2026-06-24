[헤럴드경제=장윤우 기자] 블랙핑크 멤버 리사와 루이비통모에헤네시(LVMH) 베르나르 아르노 회장의 넷째 아들 프레데릭 아르노 태그호이어 최고경영자(CEO)의 결별설이 다시 불거졌다.

23일(현지시간) 미국 패션지 베니티 페어는 공개한 여름호 커버 스토리 ‘더 라이프 오브 어 케이팝 쇼걸’(The Life of a K-Pop Showgirl)을 통해 “리사와 아르노가 이제 갈라선 것으로 보인다”고 보도했다.

매체는 기사 진행에 앞서 리사 측 홍보 담당자로부터 연애 관련 질문을 삼가달라는 경고를 두 차례 받았다고 밝혔다.

결별설의 핵심 근거는 생일 파티 불참이다. 올해 3월 발리에서 열린 리사의 29세 생일 파티에 아르노가 모습을 드러내지 않으면서 팬들 사이에서 이별 관측이 번졌다.

두 사람의 열애설은 2023년 7월 프랑스 파리의 한 식당에서 함께 있는 모습이 목격되면서 처음 불거졌다. 양측 모두 공개 인정이나 반박을 한 적 없었지만, 리사가 아르노 가족과 함께 여행을 떠난 정황 등이 포착되며 사실상 커플로 받아들여졌다.

프레데릭 아르노 CEO는 최근 LVMH 시계 부문 CEO로 승진했다.

리사는 이번 인터뷰에서 “가끔은 너무 과하다고 느낀다. 그리고 가끔은 그냥 평범하게 지내고 싶다”고 말했다.

이어 “내게 사생활이 없다고 털어놓은 뒤로, 팬들이 그 부분을 훨씬 더 존중해 주는 것 같다”고 했다.

자택 앞에 사생팬이 찾아오거나 택시에 함께 타려 했던 일화도 소개됐다. 팬덤 일각에서는 리사의 이 발언을 사실상 결별의 간접 확인으로 받아들이고 있다.