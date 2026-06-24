[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘아이브(IVE)’가 도쿄돔 두 번째 입성으로 현지 주요 언론의 집중 조명을 받았다.

24일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브가 일본 도쿄돔에서 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’ 개최를 앞둔 가운데 일본 5대 스포츠지인 데일리 스포츠, 산케이 스포츠, 닛칸 스포츠, 스포츠 호치, 스포츠 닛폰이 아이브의 도쿄돔 공연 소식을 1면에 다루며 공연 열기를 더했다.

각 매체는 아이브 멤버들과의 인터뷰를 통해 공연을 앞둔 설렘과 각오, 도쿄돔 무대가 지닌 특별한 의미 등을 조명하며 현지 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

매체는 “다시 도쿄돔에서 공연할 수 있게 되어 정말 영광이다”, “더욱 성장한 모습을 보여드리고 싶다”는 멤버들의 소감을 머리기사로 내세우며 아이브의 도쿄돔 재입성에 대한 높은 관심을 드러냈다.

아이브의 이번 도쿄돔 공연은 지난 2024년 9월 첫 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)’ 앙코르 공연 이후 약 1년 9개월 만에 성사된 무대다.

아이브는 다시 찾은 도쿄돔에서 더욱 탄탄해진 셋리스트와 라이브, 여섯 명의 개성과 팀 특유의 에너지가 돋보이는 무대를 선보이며 관객들을 매료시킬 전망이다.

한편 아이브는 도쿄돔 공연을 마치고 오는 7월과 8월 북미 무대로 월드 투어 열기를 이어간다.