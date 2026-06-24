재경부, 공급망 전문가 간담회 개최 중동발 리스크 대응 위해 공급망 구조개선 논의 범부처 통합 조기경보시스템 시연…실시간 위험 감지 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 최근 중동 전쟁으로 커진 글로벌 공급망 불안에 대응하기 위해 공급망 구조 개선과 위기 대응 체계 점검에 나섰다. 하반기부터는 범부처 통합 공급망 조기경보시스템(EWS)을 시범 운영해 공급망 위험을 실시간으로 감지·분석하는 체계를 구축한다.

재정경제부는 24일 정부서울청사에서 허장 제2차관 주재로 국책연구기관, 학계, 민간기업이 참석한 가운데 ‘중동 전쟁 이후 공급망 안정성 제고를 위한 전문가 간담회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 중동 지역 긴장 고조에 따른 공급망 불안 요인을 점검하고 공급망 회복탄력성 강화를 위한 구조개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 대외경제정책연구원(KIEP), 산업연구원(KIET), 한국개발연구원(KDI)이 ‘중동 전쟁 이후 공급망 구조개선 과제’를 주제로 발표했다. 참석자들은 지정학적 갈등과 기술패권 경쟁 심화로 공급망 리스크가 확대되고 있다며 핵심 품목에 대해서는 국내 생산 확대와 비축, 수입선 다변화 등을 통해 공급망 안정성을 높여야 한다고 강조했다.

정부는 이날 범부처 공급망 조기경보시스템(EWS)도 시연했다. 새 시스템은 현재 수기 중심으로 운영되는 공급망 점검 체계를 전산화하고, 부처별로 분산된 정보를 연계·통합해 실시간 정보 공유와 분석을 가능하게 하는 것이 핵심이다. 정부는 이를 통해 공급망 위기가 현실화되기 전에 위험 신호를 조기에 포착하고 관계기관 간 대응을 신속히 진행한다는 계획이다.

허 차관은 “최근 중동 정세와 같이 불확실성이 확대되는 상황에서는 사후 대응보다 공급망 위험을 사전에 감지해 선제적으로 대응하는 역량이 중요하다”며 “중동 지역 불안이 국내 산업과 민생에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 공급망 상황을 상시 점검하고 안정화 대책을 철저히 추진하겠다”고 말했다.

간담회에는 공급망안정화법상 선도사업자인 HMM과 남해화학을 비롯해 연세대, KIEP, KIET, KDI, 한국지질자원연구원 등이 참석했다. 참석자들은 현장에서 체감하는 공급망 애로사항을 공유하고 정부 정책의 실효성을 높이기 위한 개선 의견을 제시했다.

정부는 앞으로 공급망 구조개선 대책을 마련하는 과정에서 연구기관과 학계, 산업계 의견을 폭넓게 수렴해 정책 현장성을 높여나갈 방침이다.