프로젝트 크루서블 후 첫 신입사원 채용 기술·R&D·재무·회계 등 16개 직무 모집 최근 5년간 연평균 세 자릿수 채용 이어가

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 글로벌 핵심광물 공급망 허브로의 도약을 이끌 인재 확보를 위해 ‘2026년 대졸 신입사원 공개채용’을 진행한다고 24일 밝혔다. 지난해 말 미국 테네시주 통합 제련소 건설 사업 ‘프로젝트 크루서블’ 발표 이후 첫 신입사원 채용이다.

채용 직무는 ▷기술 ▷연구개발(R&D) ▷재무 ▷회계 ▷영업 ▷구매 ▷생산관리 등 총 16개다. 다음 달 3일까지 홈페이지를 통해 지원서를 접수하며, 서류전형 합격자는 온라인 인적성검사-인공지능(AI) 역량검사-면접–건강검진 등의 전형을 거쳐 오는 9월 초 입사할 예정이다.

이번 신입사원 공개채용은 고려아연의 5대 핵심가치인 ▷정직 ▷몰입 ▷유연 ▷소통 ▷팀워크를 중심 평가 항목으로 진행된다. 고려아연은 내부 채용 데이터 기반의 조직 적합 인재 프로파일링을 지속적으로 개선하고 있다. AI 역량검사 도입을 통해 디지털 역량과 문제 해결 능력을 종합적으로 평가하는 등 채용 프로세스 고도화도 이어가고 있다. 이 외에도 현재 진행 중인 프로젝트 크루서블 등 현안을 반영해 글로벌 역량과 성장 잠재력도 주요 평가 요소로 두고 있다.

고려아연은 트로이카 드라이브 등 신사업 분야 확대와 글로벌 사업 확장에 따라, 최근 5년간 연평균 세 자릿수 인원을 채용해 왔다. 현재 본사 및 온산제련소 구성원 가운데 35.5%가 5년 내 입사 인원일 정도다.

아울러 2028년 상반기에는 ‘KZ R&D 센터’ 완공도 예정돼 있어 대폭적인 연구개발 인력 수요 증가도 예상된다.

고려아연은 양질의 일자리 창출에 이바지하기 위해 지난해 프로젝트 크루서블 발표와 더불어 국내 인재 채용을 계획 대비 2배 늘리는 등 지속적인 인재 투자 방침을 이어가고 있다. 실제 고려아연 임직원 수는 지난 5년간 연평균 10%(150명)씩 꾸준히 증가했다. 지난 2020년 12월 말 1396명에서 지난해 2085명으로 49%(689명) 늘었다.

특히 올해는 하반기 정기 공채뿐만 아니라 상반기 추가 채용까지 더해지며 대졸 신입사원 채용규모가 예년대비 4배 수준에 달할 것으로 예상된다.

고려아연 관계자는 “고려아연은 글로벌 핵심광물 공급망 허브로서의 역할이 증대됨에 따라 글로벌 인재 확보를 위한 선제적 투자의 필요성을 인식하고 있으며, 이번 공개채용 역시 이러한 판단에 따라 결정된 것”이라며 “앞으로도 미래 성장동력을 확보함과 함께 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 인재경영 원칙에 입각한 인재 확보 및 기술인력 육성에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편, 고려아연은 신규입사의 원활한 조기 정착을 위해 ▷입문교육·OJT ▷멘토링 ▷신입사원 대상 루키즈 데이 ▷최근 새롭게 정립한 핵심가치와 미션 토대의 내재화 활동 등 을 돕는 온보딩 프로그램도 운영 중이다.